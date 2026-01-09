文曄去年第4季營收超越財測 全年營收首度站上兆元
（中央社記者曾仁凱台北9日電）電子元件通路商文曄今天公布2025年全年營收新台幣1兆1779億元，較2024年大幅成長22.78%，創歷史新高，年營收首度衝破兆元大關。
文曄去年12月營收986.15億元，月減15.4%、年增2.9%。去年第4季營收3421億元，較2024年同期大幅成長30.6%，也比第3季再增加約4%，續創單季營收歷史新高，超越原先設定的財測高標3200億元。
文曄在去年底的法人說明會中提到，2025年上半年受關稅及匯率等不確定因素影響，市場環境一度面臨挑戰；惟下半年情勢逐漸明朗，加上AI相關半導體需求持續升溫，帶動營收、獲利均有顯著成長。（編輯：林家嫻）1150109
