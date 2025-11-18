文曄2項海外募資同步完成訂價 合計230億規模創新高

（中央社記者曾仁凱台北18日電）IC通路大廠文曄17日宣布海外存託憑證及海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，預期總計募得金額高達7.39億美元（約新台幣230億元），創下文曄史上規模最大的募資案。

文曄表示，此次完成約3.89億美元的海外存託憑證，以及3.5億美元的海外無擔保轉換公司債同步訂價，合計可募得約7.39億美元。此為文曄史上規模最大的募資案，也是文曄第3次進軍國際資本市場並成功募資。取得資金主要用於因應業務成長所需的外幣購料需求。

文曄表示，此次發行1800萬單位的海外存託憑證，表彰9000萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。海外存託憑證發行價格為每單位21.6美元，預定發行日為11月20日。

另外，此次同步發行的海外無擔保轉換公司債將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄科技普通股。初始轉換價格約新台幣181.7元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價35%。該新台幣連結、美元結算的海外無擔保轉換公司債預定發行日為11月24日，為期2年，採零息設計，到期殖利率1.125%。

文曄董事長鄭文宗表示，此次募資將協助文曄加速鞏固在AI相關半導體通路領域的領導地位，並掌握歐美工業與車用市場的復甦契機。

文曄持續擴張，去年4月斥資高達38億美元，完成收購加拿大通路商Future Electronic，事業版圖深入歐美，帶動今年前10月營收達到新台幣9627億元，年增2成，全年營收可望首度突破兆元大關。（編輯：林家嫻）1141118