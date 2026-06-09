文曄5月營收1979億元年增1.53倍 創歷史次高

AI時代來臨，孩子愈來愈習慣和機器對話，卻可能離真實人際關係愈來愈遠。《親子天下》今（9）日公布「2026國中小學生萬人調查」，發現超過半數學認為待在房間滑手機、追劇或打電動，比和朋友出門更快樂放鬆；當心情不好時，更有60%學生會向AI傾訴，其中國中女生高達73%。調查也顯示，感到壓力大、不喜歡上學的學生比例已連續3年攀升，顯示AI普及之際，孩子的孤單感與焦慮感也同步增加。

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