文曄5月營收1979億元、年增152% 歷史次高

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▲文曄9日公布5月營收，年增超過1.5倍，是歷年同期新高。（圖／擷取自Youtube官網）

[NOWNEWS今日新聞] 電子零組件通路商文曄今（9）日公布5月營收1979.24億元，月減6.2%，年增152.69%，寫下同期新高、單月歷史次高紀錄；前5月營收9032.17億元，年增103.5%。

文曄先前表示，AI需求相當強勁，雲端服務供應商持續上修資本支出，相關應用將是文曄今年主要成長動能之一。

此外，工業與車用電子也逐步回溫，其中工業應用自去年第三季起復甦，預期仍可延續成長；亞洲車用電子市場庫存調整趨於穩定，歐美也復甦中。

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文曄第一季獲利70.09億元，季增67%、年增159%，每股純益5.32元，改寫單季獲利新高。

文曄剛於昨天進行除息7.8元，今日股價以平盤250元作收，今年以來股價漲幅82%，上漲113元。

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