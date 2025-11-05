文曄Q3獲利創高峰！ 2026年營收挑戰新高

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:1111人力銀行

全球AI伺服器需求持續火熱，半導體通路文曄科技(3036)也交出亮眼成績。第三季合併營收、獲利雙創歷史新高，歸屬母公司淨利38.15億元，季增、年增幅皆達35%，每股純益(EPS)3.41元。累計前三季營收8,358.62億元、年增近20%，稅後淨利93.53億元、年增42%，EPS8.11元，展現營運結構穩健與AI應用需求爆發的雙重動能。

文曄在第三季受惠於AI與資料中心相關出貨強勁，同時通訊應用、ASIC需求增溫，帶動整體營收創新高。公司在產品組合與營運效率上持續優化，加上費用控制得宜，使毛利率、營業利益率雙雙提升。法人指出，AI伺服器與高速通訊基礎設施的拉貨潮，正使通路商進入結構性成長階段。

公司財測第四季營收將介於2,900至3,200億元，季減約2.7%至11.8%，屬正常季節性回檔。毛利率預估維持在 4.1%～4.2%，每股盈餘介於 2.9～3.5元。法人分析，Q4因AI客戶年底庫存調整及通訊市場結帳週期短暫放緩，惟整體營運仍在高檔，全年獲利將創新高幾乎確定。

展望中長期，文曄董事長鄭文宗指出，AI需求仍處於長期發展初期，資料中心基礎建設投資龐大，未來隨著AI大模型與邊緣運算應用普及，將帶動資料中心與通訊晶片持續升級。公司預期，2026年將是AI ASIC需求爆發年，相關產品占營收比重可望提升，營運動能有機會再創高峰。

車用電子庫存已回歸健康水位，半導體含量逐年上升；工業與能源管理應用也開始回溫。至於手機、PC等消費電子庫存偏低，為明年回補鋪路。法人推估，2026年營收可望年增逾20%，EPS挑戰14元以上，為公司長期成長的關鍵驅動力。

整體來說，文曄已從傳統通路商蛻變為AI半導體生態鏈的核心角色。隨著AI滲透率提升與ASIC訂單湧現，2026年有望迎來新一波成長高峰，對長線投資人而言，仍是值得關注的台灣AI關鍵通路股。

▲文曄 3036(圖片來源:CMoney)

