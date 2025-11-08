文汶創業太操「肌肉硬又痛」開刀 吳皓昇疼妻上工前奔走
演員文汶自創天然植萃保養品牌「猴爺」當CEO，長期日夜操勞，積勞成疾，日前緊急入院進行微創手術，老公吳皓昇把握進民視八點檔大戲《豆腐媽媽》前的時間，趕緊帶著文汶處理好手術事宜，確認愛妻平安無虞後，才安心上工。
文汶拚雙11大戰超時工作，過度疲憊導致「膏肓肌」（位在上背部）纖維嚴重沾黏，肌肉僵硬疼痛難耐。她不得不緊急放下工作，接受「針刀微創手術」剝離沾黏組織，手術順利後，她帶著傷口出院休養。
文汶也感謝老公吳皓昇：「老公為了我的事情奔走許久，趁著他要進去八點檔拍攝《豆腐媽媽》前，就趕快帶我處理好。真的非常感謝他，是我的鋼鐵後盾。」
