文汶創業太操「肌肉硬又痛」開刀 吳皓昇疼妻上工前奔走

歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，7年前她和小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，先前夫妻倆常一起上節目談性事，安歆澐爆料老公的尺寸「兩隻手握不住」，有時過程不體貼，讓她懷疑被老公當飛機杯。今(8日)卻傳出兩人婚變撕破臉，正在打離婚官司，女方控訴男方涉嫌家暴、和其他人過從甚密，但莊英杰對此暫未回應，不知真偽。

中時新聞網 ・ 11 小時前