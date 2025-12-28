文汶攜手吳皓昇辦公益音樂 為弱勢點亮暖冬

記者周毓洵／臺北報導

歲末年終，溫暖行動不缺席！「猴爺保養品」創辦人文汶與民視八點檔《豆腐媽媽》演員吳皓昇夫妻，昨（27）日晚上在新北市樹林區「猴爺文創」門市舉辦「猴爺歲末感恩公益演唱會」，邀請嘉義教養院院生與長期守護流浪動物的旺媽狗園園長共聚一堂，用音樂與陪伴，為寒冬注入滿滿暖意。

這場公益演唱會星光與溫度兼具，不僅請到「校園民歌教父」葉佳修老師現身獻唱助陣，影視男神 田家達也熱情參與，與文汶、吳皓昇一同站上舞台，用歌聲與行動傳遞正向能量，現場氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

文汶分享，舉辦活動的初衷很單純，就是希望透過實際行動關懷弱勢，也鼓勵更多人一起投入公益，「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」活動結合經典老歌與舞蹈表演，現場笑聲與掌聲不斷，也讓參與的院生感受到滿滿陪伴。

吳皓昇因忙於拍攝八點檔《豆腐媽媽》，無法全程投入籌備，談起太太文汶仍一邊經營品牌、一邊惦記公益，他感性表示：「看到她除了想著產品怎麼突破，還一直掛念著要回饋社會，真的讓我非常感動。」一句話流露夫妻間的支持與默契。葉佳修老師也表示，很開心能用音樂陪伴院生度過一個美好的午後；田家達則笑說，能在歲末年終參與這樣有意義的活動，讓自己心裡充滿感謝與力量。

文汶與吳皓昇認為，這不只是一場演唱會，更是一場「讓愛流動」的行動。他們期盼透過這次溫暖聚會，點亮弱勢族群的冬日曙光，也邀請大家在年末時刻，一起把善意與希望傳遞出去。

吳皓昇（左起）、文汶與葉佳修、田家達同框合照，為歲末公益注入滿滿正能量。（民視提供）

文汶（左）跟吳皓昇（右）開心女兒模模（中）一起參與做公益。（民視提供）

《豆腐媽媽》演員吳皓昇（後左一）與「猴爺保養品」創辦人文汶（後左二）攜手葉佳修（後左三）、田家達（後右一），以及嘉義教養院院生、旺媽狗園園長與全體團隊，共同為「猴爺歲末感恩公益演唱會」留下溫暖合影。（民視提供）