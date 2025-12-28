文汶攜手吳皓昇辦公益音樂！葉佳修、田家達齊聚 用音樂為弱勢點亮暖冬

吳皓昇（左一）、文汶（左二）與葉佳修（右二）、田家達（右一）同框合照，為歲末公益注入滿滿正能量。（民視提供）

八點檔男星吳皓昇與老婆文汶昨晚（27日）在新北市樹林區「猴爺文創」門市溫馨登場，邀請嘉義教養院院生及長期守護流浪動物的旺媽狗園園長共度暖心午後，透過歌聲與行動為寒冬注入滿滿希望。年屆70歲的葉佳修6年前因罹肺腺癌切掉一片肺葉，但術後他靠走路練肺活量，昨他神采奕奕做公益，也展現抗癌成功的好氣色

吳皓昇正為民視新八點檔《豆腐媽媽》拍攝，飾演企業家，他與另一半也是「猴爺保養品」創辦人文汶共同發起的「猴爺歲末感恩公益演唱會」，邀請到「校園民歌教父」葉佳修老師現身助陣，還有男星田家達熱情參與，文汶表示，舉辦這次活動最主要的初衷，就是希望透過實際行動關懷弱勢，同時也呼籲社會大眾一起投入公益：「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」整場活動結合經典老歌與舞蹈表演，現場氣氛溫馨又歡樂。

廣告 廣告

《豆腐媽媽》演員吳皓昇與「猴爺保養品」創辦人文汶攜手葉佳修、田家達，以及嘉義教養院院生、旺媽狗園園長與全體團隊，共同為「猴爺歲末感恩公益演唱會」留下溫暖合影。（民視提供）

吳皓昇因忙於拍攝八點檔《豆腐媽媽》，進組後無法全程協助籌備，談起老婆文汶仍一邊為品牌打拚、一邊惦記著回饋社會，他感性表示：「看到她除了想著產品如何突破，還一直掛念著做公益，真的讓我非常感動。」葉佳修老師也表示，很開心能用音樂陪伴院生度過美好午後；田家達則笑說，能在歲末年終參與這麼有意義的活動，讓自己內心充滿感謝與力量。

文汶（左）跟吳皓昇（右）開心女兒模模（中）一起參與做公益。（民視提供）

更多鏡週刊報導

黃少祺寒流中跳河險失溫 臨演遭拖行差點溺斃

堂本光一官宣結婚！ 與佐藤惠美地下情長跑逾10年修成正果

五月天阿信憶2025最特別「摔進洞裡」 暖喊「我回家了」讓歌迷放心