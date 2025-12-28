文汶攜手老公吳皓昇辦公益演唱會！葉佳修用音樂點亮暖冬

吳皓昇（左起）、文汶、葉佳修、田家達合照，為歲末公益注入滿滿正能量。（民視提供）

歲末年終之際，溫暖行動不缺席。「猴爺保養品」創辦人文汶與民視八點檔《豆腐媽媽》演員吳皓昇，夫妻倆發起「猴爺歲末感恩公益演唱會」，27日在新北市樹林區「猴爺文創」門市溫馨登場，邀請嘉義教養院院生及長期守護流浪動物的旺媽狗園園長共度暖心午後，透過歌聲與行動為寒冬注入滿滿希望。

此次公益盛會陣容堅強，不僅邀請到「校園民歌教父」葉佳修老師現身助陣，還有影視男神田家達熱情參與。文汶表示，舉辦這次活動最主要的初衷，就是希望透過實際行動關懷弱勢，同時也呼籲社會大眾一起投入公益：「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」

文汶（最左）跟吳皓昇開心女兒模模（中）一起參與做公益。（民視提供）

吳皓昇因忙於拍攝八點檔《豆腐媽媽》，進組後無法全程協助籌備，談起老婆文汶仍一邊為品牌打拼、一邊惦記著回饋社會，他感性表示：「看到她除了想著產品如何突破，還一直掛念著做公益，真的讓我非常感動。」葉佳修老師也表示，很開心能用音樂陪伴院生度過美好午後；田家達則笑說，能在歲末年終參與這麼有意義的活動，讓自己內心充滿感謝與力量。

