文湖線今早再傳異常！列車卡半路、月台擠爆 北捷曝原因：控制線路異常

台北捷運文湖線往南港方向今早（9日）8時許傳出列車異常。北捷提供



台北捷運文湖線往南港方向今早（9日）8時許傳出列車異常，由於正值尖峰通勤時間，轉乘大站忠孝復興、南京復興直接塞爆，讓不少通勤族大感崩潰。對此，北捷證實8時25分有一班列車在南港軟體園區往南港展覽館站間發生異常停於站間，狀況已在8時36分排除，目前恢復正常。

北捷文湖線今天早上8時許有列車出現異常，不僅造成班次大亂，由於正值通勤尖峰時間，轉乘大站忠孝復興、南京復興月台也擠滿乘客，還有民眾在社群發文抱怨「列車差2站就到站，結果卻停在半路中」，讓人相當崩潰。

廣告 廣告

對此，北捷說明，8點25分文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間，一部列車發生異常警訊，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時36分恢復正常運行，下部列車1分鐘後隨即進站載客。

北捷指出，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致。事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

更多太報報導

換新鈔！銀行及郵局據點一鍵查詢 這6家銀行「ATM直接領」

急！德威航空掉輪胎 桃機3航班10分鐘內連喊「Mayday」求救

上班注意！新北大道緊急交管 「水管挖破」萬戶減壓供水...最快24小時修復