文湖線又出包！列車門異常警訊 190旅客被迫換車

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台北捷運文湖線9日下午傳出列車車門異常警訊，松山機場站往中山國中站區間一部列車停靠中山國中站，車上約190名旅客換乘下班列車。（本報資料照片）

台北捷運文湖線9日下午傳出列車車門異常警訊，松山機場站往中山國中站區間一部列車停靠中山國中站，車上約190名旅客換乘下班列車。台北捷運公司表示，後續列車約1分鐘內進站，目前全線已恢復正常營運，初步研判為車門偵測關閉迴路出現暫態性異常。

有網友在社群平台發文指出，「5時8分大安往南港展覽館的文湖線你終於願意離站了」、「文湖線又壞了？」「文湖線大直站往動物園方向月台列車異常」。

北捷說明，今天下午4時59分，文湖線松山機場站往中山國中站站間，一部列車發生車門異常警訊，行控中心依SOP請車上約190位旅客於中山國中站換乘，下一班列車約1分鐘後進站載客，目前全線已恢復正常營運，初步判斷為車門偵測關閉迴路暫態性異常。

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