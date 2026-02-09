文湖線又異常！往南港展覽館月台「人潮塞爆」 北捷回應了

【緯來新聞網】台北捷運文湖線今（9日）早上出現列車異常狀況，往南港展覽館方向的列車發生延誤，影響不少通勤旅客，導致轉乘大站忠孝復興及南京復興月台大排長龍，引發不少民怨。對此，北捷表示「目前已恢復正常，班距調整中」。

北捷文湖線今早發生列車異常。（示意圖／翻攝自台北市政府官網）

不少網友在Threads抱怨：「列車故障，都排很長」、「有人可以告訴我文湖是壞了嗎？」、「在忠孝復興準備搭文湖線往南港展覽館方向的大家還好嗎」、「文湖線又怎麼了！？」、「剛才卡在松山機場數分鐘」、「原本開開心心的出門，竟然遇到文湖線異常，嚇爛，希望一切平安」、「哎呀，北捷一早怎麼了啦！目前等了3台車還沒上車」。



根據網友貼出的照片顯示，因為文湖線列車異常，往南港展覽館的月台滿滿都是人潮，擠到旁邊的樓梯，幾乎動彈不得，看起來十分無奈。



對此，北捷說明，今天上午8點25分文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間，一部列車發生異常警訊，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時36分恢復正常運行，下部列車1分鐘後隨即進站載客。



北捷表示，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致。事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，另該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

