文湖線往南港「列車停鐵軌、關燈」 北捷曝原因：異常已排除

今日上午北捷文湖線發生列車控制線路異常。（示意圖／報系資料照）

台北捷運文湖線於今（9）日稍早傳出發車異常狀況，不少通勤族在社群平台上抱怨，往南港展覽館方向列車出現延誤，影響不少通勤尖峰的上班族。對此，台北捷運公司回應表示，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致，目前列車已恢復正常，班距調整中；該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

根據現場民眾回報指出，文湖線南港軟體園區開往南港展覽館站間的列車，突然卡在半路軌道上，無法正常進站，不僅關燈還關冷氣，影響不少通勤族。

對此，北捷公司指出，一列車因無法自動行駛已排除，目前已營運正常。北捷說明，8時25分文湖線南港軟體園區往南港展覽館站間，一部列車發生異常警訊，列車停於站間，行控中心依SOP安排人員上車處理，8時36分恢復正常運行，下部列車1分鐘後隨即進站載客。

北捷表示，經維修人員初步判斷為控制線路異常所致。事件處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導，另該部列車已收回機廠待維修人員查修釐清。

