文湖線煞車異常！北捷迅速完成旅客疏運 現恢復正常營運

台北捷運文湖線今（12）日晚間發生列車煞車異常事件。一部行駛於木柵站往南港展覽館方向的列車，在18時52分出現煞車異常狀況，行控中心立即啟動標準作業程序，安排車上旅客換乘後續列車，整起事件處理時間約2分鐘，目前系統已恢復正常營運。

台北捷運文湖線。（示意圖／中天新聞資料照）

有網友在社群平台《Threads》上發文表示，自己搭捷運搭到一半突然被趕下車，讓她不禁好奇發生什麼事。

台北捷運公司表示，事件發生時，行控中心依照SOP進行處理，後續列車在1分鐘後進站載客。處理期間，行控中心加強廣播並派員現場引導旅客，確保乘客安全轉乘。該部異常列車已收回機廠，由維修人員進行查修作業，釐清故障原因。

