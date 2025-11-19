文湖線3年故障13次、影響7591人次 議員促北捷加速更新

台北捷運營運的文湖線近3年來故障次數及今年受故障影響人次雙雙「居冠」，議員陳宥丞呼籲北捷應以重置基金加速更新列車設備。北捷回應，已在10月17日邀集專家針對文湖線專案檢查，年底前將改善，並已編列重置基金。（本報資料照片）

台北捷運公司營運的文湖線近3年來故障次數及今年影響人次雙雙「居冠」，議員指出，文湖線自民國85年營運至今，已面臨設備、號誌老化問題，但列車重置最快要等到118年後，呼籲北捷應加速以重置基金因應，否則在全球缺工、缺料風險下，將導致空窗期。北捷回應，已在10月17日邀集專家針對文湖線專案檢查，並提供7項改善建議，並已編列重置基金。

據統計，北捷各路線近3年故障達5分鐘以上次數，松山新店線0次、淡水信義線共2次、中和新蘆線共4次、板南線共5次、文湖線則有13次；今年因捷運故障影響人次統計至10月底為止，松山新店線及淡水信義線為0人、中和新蘆線為422人、板南線為1882人、文湖線高達7591人，可見文湖線近年無論在故障數或是乘客受影響數均居冠。

北市議員陳宥丞批，北捷近3年故障24次中，文湖線竟占了13次，有次故障更大規模且長時間，影響達7000多人。他質疑，文湖線自85年開始營運，面臨到設備老化、號誌壽命等問題陸續需要重置，但最快重置的列車卻要等到118年後，恐怕緩不濟急。

陳宥丞指出，前次購買列車的採購年度是108年、重建基金編列是111年，再到交車是116年，這都還未列入試營運等期程試算，就要花將近9年時間，他呼籲市府要加快腳步，並以重置基金因應，否則全球缺工缺料及政局風險，加上各國都在搶購列車，屆時會讓列車重置有空窗期。

北捷總經理黃清信回應，針對文湖線問題，北市交通局和公共運輸處在10月17日已邀集府內外6位專家學者做專案臨時檢查，並提供了7項改善建議，將列管改善進度並強化系統營運韌性，預計於年底完成。

黃清信指出，目前確實各國都在搶列車，高運量列車已於113年購置，明年會有原型車到台灣，但後續仍要許多測試和調教，要到117年才能驗收。至於118年列車號誌重置部分，重置基金有498億元，去年全年已投入52.5億元。

北捷補充，由於文湖線為無人駕駛行車系統，系統設計採「失效自趨安全機制」，一旦偵測到異常訊息時，就會立即啟動列車自動保護裝置並暫停車輛，至於各項系統維護都有定期保養，如號誌系統會於每月、季、半年、年度定期檢測。

