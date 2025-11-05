【一文爽吃】普發萬元、雙11狂加碼！燒肉、炸雞、漢堡、薯條全都吃爆
記者李鴻典／台北報導
全家國際餐飲集團響應政府普發1萬元政策，推出「全民好食券」優惠活動，自2025年11月10日至12月11日限時登場，旗下三大品牌──大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN──同步推出多重優惠，不須紙本券、只需出示手機螢幕截圖即可。
大戶屋於活動期間週一至週四推出限定優惠，凡持券點定食或蓋飯，即可享紅茶、檸檬紅茶10元換購：炸雞塊、野菜燴黑醋7折優惠，甜點與飲品如抹茶冰淇淋、養生紅豆湯圓(熱)、錫蘭奶茶等皆享5折價。
IKIGAI燒肉套餐回饋活動，凡點套餐憑券即贈特調飲料與香柚雪露(原價80元)，買 1 份再 +1 元可多享一份人氣肉品如美國PR嫩肩50g、牛胸腹100g或香烤肥腸，另可用80元優惠價加購活菌豚肋條、蒜香雞胸或田園三拼，滿足燒肉控的味蕾。
韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN 「6週年慶」，推出現省2000元優惠券活動！即日起至11月30日，凡至bb.q CHICKEN店鋪內用、外帶出示優惠券圖示，即可享「+1元多1件」、「買就送」、「69折起超值加點」等多重優惠，首推「去骨炸雞雙拼餐」，於平日(週一至週五)內用或外帶，買 1 份再 +1 元即可輕鬆帶走雙倍美味，另推出多款超值套餐，從個人獨享到多人共享餐共 6 種組合任你選。
普發現金萬元11/5開放線上登記，手刀訂位吃起來，王品集團祭萬元加碼饗宴應援，即日起到12/31，至「王品牛排」全台門店內用2客套餐，並拍照上傳社群分享，款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬。「西堤」11/17-12/20，到指定文章留言最喜歡的新菜，消費2客經典套餐，贈美式手抓海鮮拼盤。「阪前 鐵板燒」即日起到12/31，完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。11/30前到「陶板屋」消費2客套餐送酥炸海鮮天婦羅。
雙11+普發1萬，頂呱呱順勢推出為期10天的限時優惠活動，從11月7日至11月16日止，全台門市同步開炸！主打超值「雙11狂炸桶」只要449元(原價554元)，現省105元！再加碼「辣味雞翅買二送一」及「薯條買一送一」等多重優惠。
首推超人氣組合「雙11狂炸桶」，內含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包2顆，以及可口可樂1.25L乙瓶，限時特價449元，現省105元相當於81折超值回饋。喜歡重口味的饕客還可享原味炸雞每塊加價4元升級辣味炸雞，每口都香酥涮嘴、辣勁滿分。同步推出多項加碼優惠，人氣招牌「辣味雞翅」買二送一，特價118元(原價177元)，香辣三節翅酥脆多汁；金黃香甜的「地瓜薯條」及超人氣馬鈴薯新品「波浪薯條」，皆祭出買一送一優惠價65元(原價130元)，無限加購不限組數。
黃仁勳一隻炸雞掀起股市狂潮，讓「炸雞股」成為全台熱門話題。拿坡里披薩‧炸雞推出年終回饋，自11月6日起至11月23日連續18天，大披薩與6塊炸雞同步推出超值優惠。大披薩原價390元，外帶、內用特價199元；6塊炸雞原價390元，外帶、內用特價199元。
漢堡王雙11推出「好事成雙」限時14天加碼優惠券，自7日起至20日止。，包括「買一送一」、「超值雙堡配」在內共計4項好康方案，美味和優惠通通無痛「DOUBLE」；其中地瓜薯可用優惠價69元入手，還直接升級成雙份，44折優惠實在不科學，比一般買一送一相當於5折價還更划算。
每年11月11日不僅是電商平台的「雙11購物節」，其實也是別具意義的「台灣雙胞胎日」高雄在地經營九年的知名火鍋品牌「舞古賀鍋物華榮店」自 11月8日起至11月11日止，連續四天推出超值好康，雙胞胎來店用餐即可享「黑毛豬肉套餐買一送一」優惠！舞古賀鍋物此次活動選用優質的台灣黑毛豬肉，黑毛豬套餐依份量不同，售價分別為 380元、550元與730元，同桌限贈送一組。
搶攻健康養生手搖飲市場，85℃再度以創新果飲掀起話題，11月6日起推出全新「水梨系列」飲品，包含「水梨氣泡美式」與「水梨銀耳茉莉」兩款，帶來香甜清爽的秋冬系飲品體驗；限定門市加碼推出「羽衣甘藍蔬果飲」，以超級食物-羽衣甘藍，結合蘋果的鮮甜能量和小紫蘇，讓每一口都清新無負擔。
萬波島嶼紅茶11月7日推出全新秋冬限定「芋頭系列」，三款飲品同步登場——米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶、芋泥奶茶，以香濃綿密的芋頭風味，為秋冬午後帶來最療癒的甜香。僅販售大杯，米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶售價85元，芋泥奶茶售價75元，甜度有微糖與無糖二種選擇。除了米麻糬芋泥奶茶僅提供冷飲（冰塊固定），波霸芋泥奶茶和芋泥奶茶都有冷熱二種選擇。11月7日至11月16日於你訂線上平台購買波霸芋泥奶茶和芋泥奶茶，即送 10元折價券（使用期限至11/23，限下次消費使用，於你訂平台滿 100 元可使用 1 張）。
台灣在地鳳梨全果應用品牌「旺萊山」於年末推出聯名，以甜蜜果香串起信仰文化，攜手擁有三百年歷史的台南安平開台天后宮，自11／5至12／31限定推出的「旺萊平安符袋」與「旺萊平安不織布環保提袋」（數量有限、售完為止）等聯名商品，都有Q版媽祖圖樣躍然其上，開啟一場融合土地情感與文化底蘊的跨界合作。結合農產、設計與祝福的限定禮盒與保健品系列，讓消費者在日常生活中也能感受到台灣文化的細膩與溫度，讓祝福於日常中悄然綻放。
星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎接耶誕，以5款限定飲品開啟節慶序幕。其中，典藏摩登吧檯推出，以典藏濃縮咖啡為基底「典藏太妃瑪奇朵」，帶出黑巧克力韻味，融合柑橘清爽與焦糖甜香，綿滑牛奶與可可奶油泡沫交織，最後灑上香脆太妃蜜糖碎片，層層堆疊出豐富層次與節慶氣息。
