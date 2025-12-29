文物捐給國家「竟流入拍賣」！南京博物院爆「名畫鑑成贗品」前館長疑監守自盜
捐給南京博物院的文物竟被院長悄悄拍賣？南京博物院近日爆出離譜的重大文物流失與倒賣爭議，已故近代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令先前發現，家族1959年捐贈南京博物院的明代名作《江南春》竟出現在拍賣場上。追查之下才發現，南京博物院竟稱該畫早在64年前就被鑑定為贗品後賤價售出，氣得龐叔令一紙告上法院，怎料後來又有前員工實名檢舉南京博物院前館長涉監守自盜，再度引發熱議。
捐給博物院的文物竟被私下拍賣？5件藏品都交不出來
根據新華社、澎湃新聞等陸媒報導，這起事件要回顧到2025年5月，已故近代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令意外發現，龐家多年前捐贈給南京博物院的明代仇英名作《江南春》圖卷竟出現在北京一場拍賣會上，還被估價高達8800萬元人民幣（約3.93億元新台幣），她隨即向國家文物部門檢舉，拍賣公司此後才撤拍該作品。
報導指出，龐家在1959年將家族珍藏的137件古文物、書畫無償捐贈南京博物院，其中就包括《江南春》圖卷，龐叔令為此也向南京博物院討要說法。不料，南京博物院後來竟回應，《江南春》圖卷在1960年代被專家鑑定為「贗品」，因此於1997年4月21日經原江蘇省文化廳同意「調劑」，隨後轉交江蘇省文物總店，並於2001年4月16日以6800元人民幣（約3萬元新台幣）售出，銷售清單上還標示該圖卷為「仿仇英山水卷」。
龐叔令得知此事後也一紙告上法院，並持法院民事調解書前往南京博物院，要求館方查驗當年捐贈藏品，怎料除了出現在拍賣會上的《江南春》圖卷，館方竟無法出示另外4件爭議書畫藏品，龐叔令因此也懷疑其他藏品都已被南京博物院私自出售。對此，龐叔令12月16日正式向法院申請，要求強制南京博物院提供相關畫作的完整流轉去向資料並將其歸還，更指控館方擅自將捐贈文物認定為偽作，嚴重損害龐家聲譽。
南京博物院急發聲澄清！搬出「6專家人名」遭疑：並無相關資料
消息曝光後頓時引發熱議，南京博物院才在12月17日發布官方聲明，首先強調該5件畫作都在1960年代被鑑定為偽、假品。南京博物院1961年由張珩、韓慎先、謝稚柳3人組成專家組，將《江南春》等5件書畫鑑定為「偽作」；並在1964年再由王敦化、徐沄秋、許莘農組成第2組專家，鑑定後改判為「假品」，因此館方也已於1990年代依《博物館藏品管理辦法》處置相關藏品。
不過，南京博物院也在聲明中坦言，館方與龐叔令仍有訴訟：「下一步，我院將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理」、「關於拍賣市場出現的《江南春》圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。」
據了解，聲明中提及的張珩、韓慎先、謝稚柳都能從網上找到敘述其背景的資料，但這3人都已逝世，無從證明真假；至於許莘農則被文獻敘述為「南京博物院老一輩的古書畫鑒定專家、鑒藏家、詞人、詩家」，但王敦化、徐沄秋並無相關資料，因此也被龐叔令質疑只是博物院的工作人員：「根本不是書畫鑒定專家」。
前員工實名檢舉前館長監守自盜！偷國家級文物還拿去行賄
由於相關爭議館藏品中，院長簽字欄上出現疑似時任南京博物院副院長徐湖平的簽名，也釣出一名自稱南京博物院退休員工的郭禮典在12月21日實名檢舉前院長徐湖平。郭禮典指控徐湖平過去未經國家文物局批准，就擅自撕掉抗戰時期封條，將存放於南京朝天宮的北京故宮南遷文物取出，並指使專家將館藏鑑定為贗品，再低價轉交江蘇省文物總店，轉手賣給徐湖平兒子徐湘江在上海經營的拍賣公司牟利。
郭禮典接著爆料，稱南京博物院40多名員工自2008年起就已多次聯名檢舉，但始終石沉大海。不僅如此，郭禮典還揭露，徐湖平除了借助販賣國寶大發橫財，為了逃脫法律制裁，還先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林，藉此行賄，甚至為了躲避清點檢查，還長期拒絕阻撓故宮博物院歸還南遷文物的要求。
面對上述指控，現年82歲的徐湖平受訪時僅表示，他自2008年退休後已不再過問館務，但也否認涉案：「這個事沒有經我手，我也不是書畫鑑定家」。報導指出，徐湖平夫妻後續已被帶走調查；郭禮典也於24日被要求前往接受詢問，目前全案始末仍待調查釐清。
更多鏡報報導
目睹媽媽進汽旅「以為被詐騙」！兒子報警破門「當場抓姦外遇」炸碎50年婚姻
太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來
「琉球女孩」喊回歸中國影片瘋傳！當事人嚇傻揭真相 他1句話酸爆
其他人也在看
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 35
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 7 小時前 ・ 441
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 67
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 53
中職／喪妻後快速回到球場！ 魔鷹：如果放棄，太太不會原諒我
台鋼雄鷹魔鷹成為近年來中職代表性洋砲，不過今年季中遭遇喪妻之痛，外界認為可能會返鄉療傷處理私事，然而他還是留在台灣待到季末，明年台鋼雄鷹即便缺少洋將優待，仍續約洋砲魔鷹，近日他接受專訪透露喪妻後，仍願意在台灣打拚的原因「如果我放棄，我的太太不會原諒我」，魔鷹勉勵遇到同樣悲痛的人「當你記得他們美好時光，他們就還活著！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 5
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 81
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 75
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 87
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 6 小時前 ・ 247
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 29
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 216