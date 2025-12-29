文物捐給國家「竟流入拍賣」！南京博物院爆「名畫鑑成贗品」前館長疑監守自盜

南京博物院驚傳私自販售國家級文物。圖／東方IC

捐給南京博物院的文物竟被院長悄悄拍賣？南京博物院近日爆出離譜的重大文物流失與倒賣爭議，已故近代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令先前發現，家族1959年捐贈南京博物院的明代名作《江南春》竟出現在拍賣場上。追查之下才發現，南京博物院竟稱該畫早在64年前就被鑑定為贗品後賤價售出，氣得龐叔令一紙告上法院，怎料後來又有前員工實名檢舉南京博物院前館長涉監守自盜，再度引發熱議。

捐給博物院的文物竟被私下拍賣？5件藏品都交不出來

根據新華社、澎湃新聞等陸媒報導，這起事件要回顧到2025年5月，已故近代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令意外發現，龐家多年前捐贈給南京博物院的明代仇英名作《江南春》圖卷竟出現在北京一場拍賣會上，還被估價高達8800萬元人民幣（約3.93億元新台幣），她隨即向國家文物部門檢舉，拍賣公司此後才撤拍該作品。

報導指出，龐家在1959年將家族珍藏的137件古文物、書畫無償捐贈南京博物院，其中就包括《江南春》圖卷，龐叔令為此也向南京博物院討要說法。不料，南京博物院後來竟回應，《江南春》圖卷在1960年代被專家鑑定為「贗品」，因此於1997年4月21日經原江蘇省文化廳同意「調劑」，隨後轉交江蘇省文物總店，並於2001年4月16日以6800元人民幣（約3萬元新台幣）售出，銷售清單上還標示該圖卷為「仿仇英山水卷」。

已故近代收藏大家龐萊臣。圖／翻攝自微博

龐叔令得知此事後也一紙告上法院，並持法院民事調解書前往南京博物院，要求館方查驗當年捐贈藏品，怎料除了出現在拍賣會上的《江南春》圖卷，館方竟無法出示另外4件爭議書畫藏品，龐叔令因此也懷疑其他藏品都已被南京博物院私自出售。對此，龐叔令12月16日正式向法院申請，要求強制南京博物院提供相關畫作的完整流轉去向資料並將其歸還，更指控館方擅自將捐贈文物認定為偽作，嚴重損害龐家聲譽。

南京博物院急發聲澄清！搬出「6專家人名」遭疑：並無相關資料

消息曝光後頓時引發熱議，南京博物院才在12月17日發布官方聲明，首先強調該5件畫作都在1960年代被鑑定為偽、假品。南京博物院1961年由張珩、韓慎先、謝稚柳3人組成專家組，將《江南春》等5件書畫鑑定為「偽作」；並在1964年再由王敦化、徐沄秋、許莘農組成第2組專家，鑑定後改判為「假品」，因此館方也已於1990年代依《博物館藏品管理辦法》處置相關藏品。

《江南春》竟被南京博物院私自拍賣。圖／翻攝自微博

不過，南京博物院也在聲明中坦言，館方與龐叔令仍有訴訟：「下一步，我院將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理」、「關於拍賣市場出現的《江南春》圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。」

據了解，聲明中提及的張珩、韓慎先、謝稚柳都能從網上找到敘述其背景的資料，但這3人都已逝世，無從證明真假；至於許莘農則被文獻敘述為「南京博物院老一輩的古書畫鑒定專家、鑒藏家、詞人、詩家」，但王敦化、徐沄秋並無相關資料，因此也被龐叔令質疑只是博物院的工作人員：「根本不是書畫鑒定專家」。

前員工實名檢舉前館長監守自盜！偷國家級文物還拿去行賄

由於相關爭議館藏品中，院長簽字欄上出現疑似時任南京博物院副院長徐湖平的簽名，也釣出一名自稱南京博物院退休員工的郭禮典在12月21日實名檢舉前院長徐湖平。郭禮典指控徐湖平過去未經國家文物局批准，就擅自撕掉抗戰時期封條，將存放於南京朝天宮的北京故宮南遷文物取出，並指使專家將館藏鑑定為贗品，再低價轉交江蘇省文物總店，轉手賣給徐湖平兒子徐湘江在上海經營的拍賣公司牟利。

郭禮典實名檢舉徐湖平行賄、販售國家級文物。圖／翻攝自微博

郭禮典接著爆料，稱南京博物院40多名員工自2008年起就已多次聯名檢舉，但始終石沉大海。不僅如此，郭禮典還揭露，徐湖平除了借助販賣國寶大發橫財，為了逃脫法律制裁，還先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林，藉此行賄，甚至為了躲避清點檢查，還長期拒絕阻撓故宮博物院歸還南遷文物的要求。

徐湖平發聲駁斥質控。圖／翻攝自微博

面對上述指控，現年82歲的徐湖平受訪時僅表示，他自2008年退休後已不再過問館務，但也否認涉案：「這個事沒有經我手，我也不是書畫鑑定家」。報導指出，徐湖平夫妻後續已被帶走調查；郭禮典也於24日被要求前往接受詢問，目前全案始末仍待調查釐清。



