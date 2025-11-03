文物藝術品進口可免保證金 文化部開放第2次申請至11月30日
為促進國際藝文交流與活絡國內藝術市場，文化部於11月3日宣布，根據《文化藝術獎助及促進條例》第30條，會同財政部訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」，自即日起開放今年第2次申請，受理至11月30日止。
依此辦法，國內經文化部認可的主辦單位或舉辦參展、拍賣之業者與團體，可擔任第三方擔保人，替納稅義務人向海關提供書面保證，辦理文物或藝術品的通關手續。此舉可免除進口時須繳納稅款保證金的要求，減輕業者資金壓力，同時提升進口效率，進一步推動藝文交流。
文化部指出，該制度每年受理兩次申請，分別為5月與11月。凡申請經審核通過者，將獲頒「認可函」，有效期限自核發日起一年。於認可期間內，該單位可為納稅人提供第三方書面保證，協助相關文物、藝術品於展覽或拍賣時順利通關。
文化部提醒，第二次申請採郵寄方式辦理，申請截止日為11月30日，以郵戳為憑。相關申請表格、應備文件與常見問題解答（Q&A），可至文化部官方網站下載，或洽文化部相關單位洽詢。
