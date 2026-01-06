一文看懂委內瑞拉事件簿：教科書等級的腐敗 一個資源詛咒之地

委內瑞拉總統馬杜洛出身公車司機，早年於卡拉卡斯地鐵系統擔任司機與工會幹部，而後投身左翼運動，2013年查維茲去世後，當時的副總統馬杜洛接手，「資源咒詛」陷入無限的惡性循環。。（圖片來源／ 馬杜洛臉書官方帳號）

美軍特種部隊2026年一月三日凌晨突襲委內瑞拉，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，從首都卡拉卡斯押回紐約，拘禁在紐約布魯克林區聯邦大都會拘留中心，被指控毒品走私、洗錢、恐怖主義等名義受審。

美軍逮捕馬杜洛的行動，被形容如「教科書」般的經典。請參考: 【披薩、冷戰與「絕對決心」：五角大廈突襲委內瑞拉的碳水密碼——KGB編制的披薩指數】

然而，委內瑞拉走到今天這一步，貪汙腐敗，是榜上有名的「失敗國家」，也可以說是「教科書」等級。

本篇將解釋，堂堂全球石油探明儲量最大的國家，百分之百應驗了「資源咒詛」理論；委內瑞拉也是強人政治垮台，「民主倒退」的經典案例；川普大手筆高調地「處理」委內瑞拉，也改寫「門羅主義」。



廣告 廣告

我們將鏡頭先往回拉到2025年的諾貝爾和平獎頒獎典禮，原本藏匿在委內瑞拉某處，遭政府追捕的瑪麗亞．科里納．馬查多（María Corina Machado），在美軍協助下，突破層層封鎖與檢查站，在頒發獎典禮前夕成功「出逃」，現身奧斯陸領獎現場。

2025年諾貝爾和平獎：委內瑞拉反對派領袖馬查多

諾貝爾委員會意在表彰2010年連任時，以破紀錄票數當選國民議會議員的馬查多，在馬杜洛十多年獨裁政權壓制下，仍能領導反對派，在黑暗中守護民主火苗，長年推動民主自由的勇氣和貢獻。

2024 年7月委內瑞拉舉行總統選舉時，投票所統計票數顯示，反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo González Urrutia）獲壓倒性勝利，至少拿到超過2/3的多數票，但馬杜洛面臨國際社會指證歷歷的選舉舞弊，仍聲稱自己以約 51％得票率勝選，連忠於政府的最高法院（Supreme Tribunal of Justice），都確認馬杜洛勝選，證明委內瑞拉民主已死。

馬杜洛除了壓制反對派，鎮壓抗議者，最讓國際社會不平的是，委內瑞拉經濟嚴重衰退、民眾生活困苦，出現大量移民潮等，民眾用選票棄絕這位總統卻失效。。

「資源咒詛」的完美範例

大家還記得以反美著稱的委內瑞拉前總統烏戈．查維茲（Hugo Chávez）（1999-2013）嗎?

他強化委內瑞拉石油「國有化」，大撒社會福利與扶貧補貼，營造自己的好名聲；同時也擴大總統權力、壓制反對派，卻一步一步走向「資源詛咒」的困境。

委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，卻走向經濟崩潰，源於國家的GDP與財政收入都靠石油出口，油價高時，過度支出；油價低時，油價波動直接衝擊民生，引發惡性通膨與物資短缺。

經濟單一化、政治腐敗與社會不穩，形成惡性循環，加上委內瑞拉的原油屬於重油或超重油，需要專門設備和技術進行精煉，國營石油公司居然沒有「錢」更新設備與探勘，石油產量大幅下滑，產量從2012年290萬桶／日，降至近年低點，無法因應市場變化，完完全全應驗了「資源咒詛」的理論。反觀挪威、沙烏地阿拉伯等國，透過主權基金與科技創新竭力擺脫詛咒。

完全失靈的「失敗國家」

馬杜洛出身公車司機，早年於卡拉卡斯地鐵系統擔任司機與工會幹部，而後投身左翼運動，成為查維茲指定的接班人。2013年查維茲去世後，當時的副總統馬杜洛接手後，「資源咒詛」陷入無限的惡性循環。

和平基金會（ Fund for Peace）過去公布《脆弱國家指數 FSI》），又被稱為「失敗國家」（failed states），指政府無法有效履行最基本的國家功能，例如提供基本的公共服務、保障人權與政治參與，領導人沒有制度合法性與正當性。

委內瑞拉在這些核心指標上，幾乎完全符合，如前所述，民主制度名存實亡，反對派被剝奪參選資格、遭司法打壓；國會、選委會、法院失去制衡功能，只為統治者服務。國營企業與國家資源成為政治酬庸與貪腐的來源。

更誇張的是，委內瑞拉曾出現世界最嚴重之一的惡性通膨，2018-2019年達到超惡性水準，年增率超過百萬倍，貨幣玻利瓦爾幾乎是廢紙，雖然委內瑞拉政府自2013年起停止發布官方數據，但國際貨幣基金（IMF）估計2019年2月通膨高達344,509%，所謂「百萬％」等級通膨，物價每小時翻倍，民眾薪資追不上漲幅。

民眾生活長期停電、缺水，醫院缺藥、缺設備，疫苗、慢性病藥物供應不穩，人民只好外逃，選票失效，民眾轉而「用腳投票」，宣告國家失敗，近800萬人被迫離開委內瑞拉，到哥倫比亞、秘魯、巴西等鄰國，難民規模超過有發生戰爭的國家。

馬杜洛執政的13年間，委內瑞拉GDP縮水75%以上，GDP從2013年約3,500億美元降至2025年約800億美元，創下現代史上和平時期，最嚴重的經濟收縮紀錄。

「民主倒退」的教科書級案例

原本已有強勁民主政治（1958–1998）的委內瑞拉，在查維茲去世後，因為馬杜洛的治理失當，國家體制出現反向崩解，成為民主倒退（Democratic Backsliding）的教科書級案例。

委內瑞拉的經濟崩潰是「人為災難」，它不是天然資源不足，或是教育條件差，或是有戰爭。而是源自石油產量腰斬，加上油價下跌，政府透過印鈔票，填赤字等政府治理的失能，致使馬杜洛政權在國際上日益孤立，國際制裁加劇，委內瑞拉不斷向下沈淪，從「拉美富國」跌到「西半球最窮國之一」，完全符合教科書的「失敗國家治理失能」的公式：

威權統治 → 制度失效

制度失效 → 經濟崩潰

經濟崩潰 → 社會失序，人民出逃

社會不穩 → 更多的抗議，更強力的鎮壓

更強的鎮壓 → 國際孤立

國際孤立 → 資源更少 → 失敗國家

新門羅主義（Neo-Monroeism）：川普版

美國總統川普，2025年8月至年底，在委內瑞拉附近的加勒比海與大西洋水域，出動 3 艘神盾級驅逐艦，對被制裁的委內瑞拉油輪進行攔截、追緝、甚至扣押行動。

因為委內瑞拉為了逃避經濟制裁，因此只能靠被媒體稱為「影子船隊（shadow fleet）」，讓受制裁的原油繞過正常國際市場，用不同方式出口換取外匯收入，運送黑市原油，甚至與黎巴嫩真主黨等恐佈主義組織沆瀣一氣。

川普行徑已被反對的國家稱為與「海盜」無異。此次川普直接出兵，逮捕委內瑞拉的現任元首，川普團隊辯稱「人道干預」與反毒，但不論馬杜洛如何做奸犯科，依聯合國憲章等國際法的規定，任何跨境突襲與押解行為都違反國際法的主權原則、元首豁免權與禁止使用武力原則。

成為階下囚的馬杜洛，卻是輕忽自己可以在委內瑞拉呼風喚雨的能力。馬杜洛的妻希莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），曾是查維茲眼中的潛在女接班人，她曾任國會議長、檢察總長，是馬杜洛政權核心人物，在此次美軍行動中一同被捕。委內瑞拉由現任副總統是德爾茜．羅德里格斯（Delcy Rodríguez），由最高法院任命為代理總統，她外號「女沙皇」或「母老虎」，以鐵腕管理石油經濟與情報機構，與馬杜洛政權核心緊密相連。美國外力的介入，是否引發進一步的政權移轉（regime change），或是更糟糕的政權崩解（regime collapse），需要再觀察。

但「門羅主義」是觀察此次委內瑞拉事件的視角。

美國對拉丁美洲最重要的外交政策遺緒就是「門羅主義」

1823 年，門羅總統主張「美洲是美洲人的美洲」，「門羅宣言」的本質是：防止歐洲列強干預拉丁美洲，進而維護新獨立的拉美共和國。

但川普看好了委內瑞拉的石油利益，並且視美洲事務為美國本土安全延伸，進而將「門羅主義」「改版」：拉丁美洲做為美國的後院，美國有權將統治委內瑞拉獨裁專斷的領袖拉下台，這是維持後院的安全。拉丁美洲，美國說了算！

川普自稱此行動「超越門羅主義」─為「唐羅主義」（Donroe Doctrine），是門羅主義的升級版，強調美國不容許中俄等域外勢力透過馬杜洛政權，滲透美洲後院。

對拉美其他國家，尤其是美國的宿敵古巴，以及這十多年來費心經營拉美的中國，只怕背脊更加發涼。

委內瑞拉的沉淪，從資源富饒到國家崩解，宛如智者的寓言：縱使有豐富的天賦、資源，如果缺乏智慧與制度制衡，財富可能變成陷阱；傲慢與貪欲反而會被財富反噬。

(原始連結)





更多信傳媒報導

假日急症中心上路2個月》每天花150萬卻僅看350人？醫師工會、專家解析困境

2025年全台1-10月預售交易量前十大年減幅皆逾9成 高雄4行政區上榜

吳子嘉爆新竹縣市風飛砂幫10個人出來選 告發副縣長陳見賢涉嫌靶場變更成商業用地弊案

