【一文看懂】不在乎美國打伊朗？重點是荷莫茲海峽，或你的油價

2023年5月19日，荷莫茲海峽上的1艘大型貨輪和2艘小船。美聯社



美國對伊朗箭在弦上，川普施壓伊朗與美方進行核協議談判，否則就發動比去年空襲伊朗核設施更嚴重的行動，美國航空母艦林肯號打擊群已抵達阿拉伯海；伊朗宣布今明（2/1、2/2）兩天在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實彈演習，提高了雙方擦槍走火的機率。遠在台灣的民眾或許不關心美伊衝突，但必須關心一下荷莫茲海峽，因為那牽涉各位的油價。

全球五分之一石油運輸須經過

荷莫茲海峽是波斯灣（阿拉伯灣）與阿曼灣之間的進出口，形狀呈一個倒U形，最窄處約33公里，往東出了阿曼灣就是印度洋。荷莫茲海峽北邊是伊朗、南邊是阿曼，阿拉伯聯合大公國的杜拜也在該海峽附近。

廣告 廣告

荷莫茲海峽位置（紅圈處）。翻攝Google Map

自古以來，荷莫茲海峽就是重要海運航道，過去是運送陶瓷、絲綢、象牙等，現在則是石油，運量佔全球五分之一石油貿易，沙烏地阿拉伯、阿聯各自有輸油管可以繞過荷莫茲海峽，但根據美國能源署資訊管理局（EIA），「大部分原本經由荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣，都沒有其他替代路線可以運出該地區」。

絕大部分走荷莫茲海峽運輸的油氣，都是銷往亞洲。台灣石油主要仰賴進口，最大宗就是來自中東。

根據台灣經濟部能源署2025年中公布，2024年，台灣95.8%能源是進口，該年度進口的約2.85億桶原油，70.3%來自中東（約2億桶），包含沙烏地阿拉伯、科威特、阿聯、阿曼、卡達及伊拉克；能源署在臉書上表示，「所以目前台灣的原油進口價格，主要受杜拜原油價格影響」。

2024年台灣進口的原油有29.1%來自美國。能源署當時也表示，自2017年起，台灣從美國進口的原油逐年成長，朝向「多元採購」發展。

經濟部能源署2025年8月6日臉書貼文指出，台灣2024年進口約2.85億桶原油中，約2億桶來自中東。翻攝能源署臉書

會擦槍走火嗎？

伊朗上週四（1/28）透過無線電發布通告，將於週日、週一在荷莫茲海峽進行海上實彈射擊演習。美聯社報導，根據該通告指出的座標，這次演習可能是在分道通航制（Traffic Separation Scheme）的區域進行。

荷莫茲海峽的分道通航區，是一個寬約3.2公里的雙航道（等於道路的雙向二線道）。要進入波斯灣的船隻往北，前往阿曼灣的往南，而這次在演習座標範圍內的是北向航道。

美國已警告伊朗不得干擾美國軍艦或各國商船。駐於中東的美國海軍第五艦隊表示，絕不容忍任何不安全行為，而所謂不安全行為，包含機艦太靠近美艦、或者將武器對準美國軍艦。

美國在中東的行動主要由中央司令部負責，以卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）作為中央司令部的前線指揮中心。美軍在中東有多個基地，航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）和3艘飛彈驅逐艦組成的打擊群也已抵達阿拉伯海，加入原本就在該區域的3艘驅逐艦和3艘濱海戰鬥艦。

只要川普一聲令下，美方隨時可以發動攻擊。伊朗也警告，可能會發動先發打擊，或者對準美國在以色列或中東的資產；雖然伊朗武器庫去年6月遭美國和以色列嚴重打擊，但伊朗仍保存足以襲擊波斯灣週邊國家的中短程飛彈。

2019年6月1日，美國航空母艦林肯號與B-52H同溫層堡壘轟炸機（B-52H Stratofortress）在阿拉伯海演習。美聯社

2026年1月31日，伊朗德黑蘭一個公園展示飛彈。路透社

美國要什麼？

雖然各位可能比較在乎油價，這裡還是說一下。伊朗去年12月國幣暴跌，嚴峻經濟危機引發民眾抗爭，希望推倒神權政府，而伊朗政府的回應是大規模鎮壓，死亡人數據稱達到1.6萬；由於伊朗封鎖網路，實際傷亡難以查驗。

川普最初以看似維護人權的立場介入，警告伊朗如果殺害和平示威者、或者處決被捕的示威者，就會對伊朗發動軍事行動。不過，川普後來說伊朗已經暫停處決行動，這件事就先擺一邊了。

本月28日，川普在社群平台發文說，林肯號航艦打擊群已經前往伊朗，要求伊朗盡快與美國達成核協議，強調伊朗不可擁有核武，所以現在重點變成了核談判。

更多太報報導

伊朗證實正與美接觸 川普：是否開打看狀況、不會告訴盟友

以色列空襲加薩至少30死 罹難女童叔父：我們又做了什麼嗎？

鼓勵「脫加公投」？美國務院官員與加拿大產油省分離份子3度會面