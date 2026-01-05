一文看懂／不斷違約欠債的委內瑞拉 欠多少錢、債主有誰？
編譯張渝萍／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮回紐約，讓委內瑞拉的債務危機重新成為關注焦點，尤其委國有多項違約。
在多年經濟危機加上美國制裁，委內瑞拉與國際資本市場隔絕。委國2017年底因為能支付政府與委內瑞拉國營的「國家石油公司」（PDVSA）所發行的國際債券利息與本金，出現違約情況。
自此，累積利息以及與過去徵收資產相關的法律索賠不斷增加未償本金，讓外債總額遠遠超過原始債券的名目金額。
隨著美國總統川普2025年1月上任，投資人押注委內瑞拉可能出現政治變化，帶動該國困境債券價格上漲。
本文將引述路透整理委內瑞拉欠誰錢？哪些債務可能可重談，以及有哪些債權人會上門討債。
委內瑞拉到底欠多少錢？
分析師估計，委內瑞拉目前仍有約600億美元（1.88兆元台幣）的違約債券尚未償還。不過，若將 PDVSA 的債務、雙邊貸款以及仲裁裁決一併計入，外債總額約在1500億至1700億美元之間（4.7兆至5.4兆元台幣），具體數字取決於累積利息與法院判決的計算方式。
國際貨幣基金（IMF）估計，委內瑞拉2025年的名目國內生產毛額（GDP）約為828億美元，意味著其債務占 GDP 比例高達180%至200%。
PDVSA 曾發行一檔原訂於2020年到期的債券，並以美國煉油商 Citgo 的多數股權作為擔保。Citgo 的最終母公司正是總部位於卡拉卡斯的 PDVSA，而該資產目前已成為債權人在法院監督下爭取回收債權價值的關鍵標的。
誰持有這些債務？
商業債權人中，占比最大的很可能是國際債券持有人，其中包括專門投資問題債務的投資機構，亦即俗稱的「禿鷹基金」。
部分債權人來自於國際仲裁裁決後獲得賠償的企業。這些企業的資產曾遭卡拉卡斯政府徵收，而美國法院已確認對康菲石油（ConocoPhillips）與 Crystallex 等公司作出的數十億美元賠償裁決，使相關索賠正式轉化為債務，並允許債權人追索委內瑞拉資產以完成清償。
此外，越來越多經法院認可的索賠者，正透過美國司法程序，爭取從 Citgo 的母公司回收資產。德拉瓦州法院已為 Citgo 母公司 PDV Holding 登記約190億美元的索賠金額，遠高於 Citgo 全部資產的估計價值。PDV Holding 為 PDVSA 的全資子公司。
委內瑞拉也有雙邊債權人，主要為中國與俄羅斯，兩國曾向馬杜洛及其政治導師、前總統查維茲（Hugo Chávez）提供貸款。
由於多年未公布完整債務統計資料，精確數字難以確認。
遙遙無期的債務重組？
由於索賠數量龐大、法律程序繁複，加上政治前景高度不確定，正式的債務重組預計相當複雜且曠日費時。
主權債務重整理論上可由國際貨幣基金（IMF）方案作為核心，設定財政目標與債務可持續性假設。然而，委內瑞拉已將近20年未接受 IMF 的年度諮詢，目前仍被排除在該機構的融資體系之外。
美國制裁是另一項重大障礙。自2017年起，不論共和或民主黨政府所施加的限制，都大幅削弱委內瑞拉在未取得美國財政部明確許可下，發行或重組債務的能力。
美國制裁的後續走向仍不明朗。目前，美國總統川普已表示，美國將「接管」這個產油國。
回收價值有多少？
2025年以來，委內瑞拉債券在指數層級的報酬率約為95%。
根據MarketAxess數據，目前多數債券的交易價格約為面值的27至32美分。
花旗集團分析師在 11 月估計，至少需要削減 50% 的本金才能恢復債務可持續性並滿足國際貨幣基金組織可能提出的條件。
根據花旗銀行的基本假設，委內瑞拉可以向債權人發行20年期債券，票面利率約4.4%，同時發行10年零息債券以補償逾期利息。花旗銀行估計，以11%的退出收益率計算，該方案的淨現值約為每美元40美分左右；如果委內瑞拉發行其他或有工具，例如與石油掛鉤的認股權證，則回收價值可能升至40%以上。
其他投資者則給出了更廣泛的預期。安本投資公司（Aberdeen Investments）9月表示，該公司最初預計委內瑞拉債券的回收率約為面額的25美分，但如果政治局勢和制裁情勢有所改善，回收率可能會提高到面值的30%左右，具體取決於交易結構，以及是否使用與石油價格掛鉤或GDP掛鉤的工具。
委內瑞拉經濟狀況如何？
上述回收預期是建立在極為嚴峻的經濟現實上。
自2013年起，隨著石油產量崩跌、通膨失控以及貧困加劇，委內瑞拉經濟大幅萎縮。雖然產出已略為穩定，但全球油價走低，以及委內瑞拉原油必須以折價出售，限制了收入成長，使得在不進行深度重組的情況下，幾乎沒有償債空間。美國近期對受制裁油輪的封鎖，更進一步惡化了情勢。
川普表示，美國石油公司已準備好進入委內瑞拉，投入資金恢復產量這項艱鉅任務，但相關細節與時間表仍不明朗。目前，雪佛龍（Chevron）是唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司。
