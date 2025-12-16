【一文看懂】中國富豪效仿馬斯克 靠代孕「龍生百子」

全球首富馬斯克在白宮出席內閣會議資料照片。路透社



美國《華爾街日報》週日（14日）刊出調查報導，指出中國網路遊戲富豪徐波靠著代孕，在美國生下大量的兒子，號稱有百人。徐波不是個案，其他中國富豪也利用同樣管道打造「超級大家庭」，而他們可說都是受到全球最有錢富豪馬斯克的啟發。

他們為何要這樣做？這樣做牽涉到哪些制度、倫理或者法律問題？《華爾街日報》整理出五大要點。

1. 馬斯克的啟發

受到全球首富馬斯克生育14個孩子的啟發，中國許多富豪也開始「量產」小孩。他們跟繁忙的馬斯克通常的作法一樣：透過捐精，遠端在代理孕母身上生育孩子。

電玩開發商多益網絡的老闆徐波自稱「中國第一父親」，以嚴厲抨擊女權主義著稱。在他的社群媒體上，他的公司聲稱他透過在美國的代孕生了超過100個孩子，徐波說他的用意是讓孩子繼承事業。另一富有的中國希望教育集團執行長汪輝武，則僱用美國模特兒和其他人作為捐卵者，生育了10 個女兒，據稱目標是把她們當成與權貴聯姻的工具。

儘管受到馬斯克啟發，這些中國富豪「量產」的成果遠多於馬斯克。報導指出，加州一家代孕機構的老闆表示，他在過去幾年曾協助一位中國家長完成「100個孩子的訂單」。洛杉磯一名代孕律師表示，他曾幫助一位中國億萬富豪透過代孕生育了20個孩子。

2. 美國的「出生公民權」

外國國民利用美國憲法《第十四修正案》，在美國境內出生就能獲得美國公民身份，已經長期引發爭議。2020年，美國國務院採取行動遏制所謂的「生育旅遊」，收緊了針對涉嫌赴美分娩女性的簽證規定。今年1月，川普發布了一項行政命令，拒絕賦予在美國出生的嬰兒公民身份，除非其父母之一是公民或永久合法居民。該命令目前正由最高法院審查。

目前尚不清楚這兩項規定是否適用於與美國代孕母親合作的外國人。上個月，佛羅里達州共和黨參議員史考特（Rick Scott）在參議院另外提出了一項法案，禁止包括中國在內的一些外國人士在美國使用代孕服務。

3. 中國父母沒有踏足美國就獲得了美籍子女

沒有明說的是，透過代孕獲得美國籍子女，也可以是日後依親取得美國居留權與公民權的管道。這已經形成非常完整的跨國產業鏈，包括美國代孕機構、律師事務所、診所、分娩機構和保姆服務，以及從美國接回嬰兒的整套服務。每個孩子的費用高達20萬美元（約630萬台幣）。

與馬斯克關係密切的美國億萬投資人提爾（Peter Thiel），就投資了東南亞的一系列體外受精（IVF）診所和最近在洛杉磯開設的一家分店，押注這種需求繼續增長。

4. 美國大多數的州並不禁止外國父母與美國代孕母親合作

儘管如此，美國執法部門正在關注調查一些特定的中國父母。聯邦調查局（FBI）和國土安全部的調查人員已經約談了曾與中國父母合作的美國代孕母親，儘管這些調查的目的尚不清楚。一項正在進行的聯邦人口販運調查，正在針對一對洛杉磯的華裔夫婦展開，他們在過去四年內生育了二十多個孩子，幾乎全是透過代孕出生。

業內人士表示，由於美國對代孕行業的監管極低，法律程序保密，幾乎不可能弄清楚父母是否透過多家機構與多名代孕母親合作。公眾的知情度也很有限。

5. 代孕在中國境內屬於非法行為

中國法律禁止代孕，但並未嚴格禁止其公民前往海外代孕，雖然官員對此表示批評。中國名人或政府官員與海外代孕母親合作的故事，有時會在國內引起醜聞，因為中國民眾傾向於認為代孕倫理上存在爭議，且具有剝削性質。汪輝武曾受到中國媒體的批評，大約在同時他公司的股價暴跌。中國女藝人鄭爽和她的男友張恆因在美國的代孕行為，公開遭到中國共產黨的批評。鄭爽被代言品牌解約，這對伴侶也遭逃稅調查。

