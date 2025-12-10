【一文看懂】京華城案明辯論！一篇「懶人包」搞懂柯文哲涉貪來龍去脈

京華城案明天起進行言詞辯論，本刊重新回顧柯文哲涉貪來龍去脈及案情重要發展。資料照。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案近一年，終於進入最終階段，合議庭明（12/11）日起將進行馬拉松式言詞辯論，檢辯將針對本案事實、法律適用及科刑表示最後意見。回顧本案始末，京華城容積率從原本300％變成392％、560％，柯文哲任內又大幅提高至840％，引發圖利疑雲。辯論前夕，《太報》透過本文帶讀者搞懂本案前因後果，以及柯文哲遭檢廉調查、法院羈押1年後脫身的關鍵過程。

威京集團於1987年買下唐榮鐵工廠舊址，該地原屬「第三種工業區」（基準容積率為300％），原規劃興建工業大樓，但威京爭取以捐地3成、街廓整體開發等附加條件，換取該地變更為「第三種商業區」（基準容積率為560％）。北市府鑒於威京早已取得建築執照，同意於1991年都市計畫保障其原有的「樓地板面積120,284.39平方公尺」。京華城完工後，換算實設容積率為678.91％。

不過，京華城購物中心開幕幾年後，因人潮不足逐年虧損，威京遂於2010年申請變更細部計畫，尋求重新開發。但當時的郝龍斌市府認為京華城基準容積率，應以捐地3成後計算為392％，與威京認定的560％產生歧異。2016年監察院糾正北市府，認定京華城容積率應為560％，北市府都委會才依循糾正案文作出決議。但北市府同時刪除原本保障的樓地板面積，引起威京不滿，提起行政爭訟。

期間，威京集團多次陳情回復樓地板面積，均遭擱置。直到2020年3月，柯文哲裁示本案提送都委會研議，為京華城開啟新支線。歷經多次都委會和專案小組會議，京華城依《都市計畫法》自提變更細部計畫，都委會於2021年決議，同意威京集團可申請最高20％的容積獎勵，京華城容積率因此提升為672％。又因京華城透過容積移轉取得額外30％，最終容積率為840％。

京華城容積率在柯文哲市長任內一路提高到840％。太報整理

然而，由於威京集團於2020年自行拆除京華城，距離建造完工只有19年，未達都更年限，該案容獎項目卻參考都更規定，引起外界質疑。去（2024）年4月，柯文哲批評郝龍斌涉及台智光案，郝反控他給予京華城不當容積獎勵，讓本案引起外界高度關注。

去年5月，北檢以「他字案」開啟偵查，8月正式發動搜索約談，因柯文哲拒絕夜間訊問，檢察官當庭逮捕他並聲押禁見。柯文哲一度獲准無保請回，後來遭逆轉收押。偵查期間，媒體陸續曝光京華城案相關事證，包含檢方在柯文哲家中搜出關鍵的USB，其中Excel檔「工作簿」記載「小沈1500」等文字，被檢方認為是柯文哲收取沈慶京賄款的鐵證。

去年12月，北檢正式起訴柯文哲，指控他收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款，圖利京華城，同時涉及侵占政治獻金及背信罪嫌，本案移審北院。合議庭兩度裁准柯文哲交保，遭高等法院發回兩次，最後也是逆轉收押。柯文哲羈押滿1年後，才於今年9/5以7000萬元獲准交保。

法院審理至今，已陸續傳喚近40名證人到庭作證，合議庭目前安排12/11起至12/24止（扣除例假日）連續開庭進行言詞辯論，檢辯將迎來最後決戰，柯文哲究竟有沒有罪，預計明年3月左右就會得知判決結果。

前台北市長柯文哲涉及京華城案，已纏訟超過1年。太報整理

