【一文看懂】今日格陵蘭、明日加拿大？美加關係一年來的4大轉變

2026年1月6日，加拿大總理卡尼訪法國，在巴黎的加拿大大使館舉行記者會。美聯社



美國總統川普重返白宮即將滿一年，這一年來全球天翻地覆，不只因為他的關稅，本月初突襲委內瑞拉逮捕其總統、隨後加強對丹麥自治領地格陵蘭的聲索，國際政治無一天寧日。川普對鄰國加拿大也毫不留情，曾稱加拿大是「美國第51州」、直接稱加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）為州長，引發加拿大人對美國反感。

國際民間交流時，常會開玩笑說加拿大人是全球最溫和、最有禮貌的類型，被搶劫了可能都會道歉。英國廣播公司（BBC）17日報導，川普稱加拿大是「美國第51州」的言論，引發加拿大民眾的焦慮，罕見展現出強烈的愛國主義情緒，BBC整理出美加關係的4大變化。

廣告 廣告

1. 加拿大民眾對美國觀感惡化

據皮尤研究中心去年7月公布的民調，64%加拿大人對美國持負面看法，比例是二十多年來最高，90%受訪者認為川普「傲慢」，約75%認為川普「危險」。

來到10月，加拿大雷德民意測驗機構（Angus Reid）的調查顯示，46%加拿大人認為，加國政府應該把美國視為「敵人或潛在威脅」，這比例雖沒過半，卻比對中國（34%）、印度（24%）還要高。加拿大和中國、印度多年來關係緊張，主要牽涉中印各自對加國國內狀況的干預，不料民眾對美國的威脅感竟超越了中印。

川普本月初派兵突襲委內瑞拉後，加拿大萊傑市調公司（Leger）本月上旬進行民調，結果顯示31%加拿大人認為，美國未來很可能採取「直接行動」來控制加拿大。

這份調查受訪的加拿大人共1540人，被問到美國未來還可能介入哪些地區，可以複選。31%受訪者認為會有加拿大本身，認為有哥倫比亞和巴拿馬的比例皆為47%，51%認為有古巴，55%直指肯定有格陵蘭。

而被問到美國為何對委內瑞拉採取軍事行動，63%受訪者表示，主因當然是為了要控制委內瑞拉的石油。

2025年5月6日，美國總統川普在白宮接待來訪的加拿大總理卡尼。美聯社

2. 加拿大國旅成長，赴美旅遊銳減25%

這一年來，加拿大人減少了生活中有關「美國」的比例。由於地利之便，美國本來是加拿大人首選旅遊地點，但根據加拿大統計局，這一年來，去美國旅遊的加拿大人數下降超過25%；美國觀光業者也注意到此趨勢，並進行了損益評估，認為2025年赴美旅遊的消費額可能比前一年減少57億美元。

不少加拿大人選擇國內度假，根據加拿大旅遊局（Destination Canada），去年旅遊旺季（5月至8月），加拿大國旅營收達到590億加元，創下歷史新高，比前一年同期成長6%。

如果真想南下觀光，就直接略過美國，選擇墨西哥。數據顯示，去年赴墨西哥旅遊的加拿大人增加了12%。

3. 抵制美國貨，愛用國貨

川普以關稅對付盟友，越來越多加拿大人選擇支持國貨，這在酒類尤其明顯。加拿大大部分的省份都下架美國酒類產品，回敬川普的關稅。

2025年10月7日，加拿大總理卡尼二度訪問白宮，與美國總統川普會談。路透社

根據美國蒸餾酒委員會（DISCUS），2025年第四季美國烈酒出口總量，同比下降9%。從加拿大2025年底統計數據來看，美國酒類進口總額僅略高於95億美元，對比2024年底的631億美元，可以說是雪崩。

還有汽車。根據加拿大統計局，從2025年7月開始，加國從墨西哥進口的汽車數量首度超越了從美國進口。

加拿大聯邦政府大力推動支持國貨，總理卡尼（Mark Carney）要求政府工程、建案都優先考慮國內供應商，協助受到川普關稅重創的鋼鐵、木材等產業。國防上，加拿大也正在設法擺脫對美國供應商的依賴，增加與北約其他夥伴的合作和支出。

4. 主權與經濟焦慮上升，與中印解凍

整個2024年，加拿大執政黨自由黨（Liberal Party）的民調陷入低谷，原本很可能輸掉2025年4月的大選，但川普2025年初就任後，對加拿大的跋扈態度，讓自由黨有了起死回生的機會。

被川普視為軟弱、還戲稱為美國第51州州長的前總理杜魯道，被自己的財政部長以辭職來抗議他這麼軟弱。杜魯道去年1月辭職，讓前加拿大央行總裁卡尼有了崛起的機會，大力宣傳自己的經濟長才和經驗，打造出可以對抗川普的形象，順利成為黨魁。

隨著川普推出關稅、言論越來越霸道，加拿大民眾對主權和經濟都感到焦慮、對卡尼的信任度上升，最後自由黨竟贏得了4月下旬的大選。

卡尼就任後，開始拓展其他盟友關係。他這一年來訪了阿拉伯聯合大公國、卡達和一些歐洲國家，尋求新的貿易合作。

2026年1月17日，加拿大總理卡尼（左二）訪卡達杜哈。美聯社

2026年1月16日，加拿大總理卡尼在中國北京日壇公園。路透社

2026年1月16日，加拿大總理卡尼在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。路透社

他也不排斥修復與中國、印度的關係。最明顯的就是卡尼本月出訪中國，這是2017年以來首度有加拿大總理訪中。卡尼在與中國國家主席習近平會面後，宣布雙方達成協議，加拿大降低中國電動車關稅、中國將加拿大油菜籽的綜合稅率由84%降至約15%。

卡尼過去曾稱中國是加拿大最大的安全威脅，現在語氣改變，說加拿大正與中國建立戰略夥伴關係，可謂雙方帶來經濟益處。至於對國安和人權的顧慮呢？卡尼說：「我們只能接受世界本來就是這個樣子，不會是我們希望它成為的樣子。」

預計卡尼近期還會去印度進行訪問，促進雙方貿易合作，這也將緩和加拿大與印度的關係。加拿大與印度過去最大的齟齬，是杜魯道政府指控印度在加國境內非法處決一名錫克教分離主義者。如卡尼所說，在國際現勢上需要更多其他盟友，那或許就要接受世界就是這個樣子。

更多太報報導

「美國佬滾！」格陵蘭人抗議川普想硬上：還不是為了石油和礦

諾貝爾獎章不能易主？早就有人獻給納粹 也有人寧願溶掉

加拿大將大減中國電動車關稅 加總理：中國比美更可預測