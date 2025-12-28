【一文看懂】以色列為何承認索馬利蘭？航運與戰略滿分，川普不心動？

以色列2025年12月26日宣布承認索馬利蘭為獨立國家。圖為索馬利蘭位置，可以看見其掌握紅海與亞丁灣之間的曼德海峽。翻攝Google Map



以色列26日宣布承認非洲的索馬利蘭（Somaliland）為獨立國家，引發索馬利亞、非洲聯盟的反彈，連美國總統川普也不支持。以色列為何忽然做出此舉？其實不難理解，開地圖看一下索馬利蘭在哪裡，就知道它兼具全球航運與戰略地位；川普嘴上說不會跟進以色列，實際上還很難說。

索馬利蘭位於紅海往亞丁灣的出口，是「非洲之角」上的一塊，與葉門隔海相望，毗鄰吉布地（Djibouti），面積還比吉布地大。若從事國貿、報關、航運，對吉布地這地名應該不陌生；吉布地還是戰略要地，包含美、中、法在內等數個國家吉布地都設有軍事基地，

索馬利蘭人口約620萬，1991年宣布脫離索馬利亞獨立，未獲任何國家承認（台灣已承認，可惜台灣和索馬利蘭處境雷同，尚未被國際承認是國家），直到26日，以不甩各國觀感聞名全球的以色列開口承認。美國總統川普接受《紐約郵報》採訪時說，美國不會跟進，「真的有人知道索馬利蘭是啥嗎？」

阿拉伯聯合大公國《國家報》（National News）分析，以色列之所以承認索馬利蘭，主要是為了在中東地帶鞏固自身的存在，特別是索馬利蘭就在葉門對面。

葉門目前由伊朗支持的激進組織「青年運動」（Houthi，音譯胡塞）控制。2023年11月以來，青年運動以支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）為由，屢對以色列和紅海船隻開火，原本經由蘇伊士運河、走紅海航道的商船都必須改道，從南非好望角繞一大圈，導致船期拉長、運費上漲。

2023年11月19日，葉門青年運動在紅海襲擊與以色列有關聯的貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader），隔天發布了登船挾持的照片。路透社

葉門叛軍2024年8月29日發布畫面，掛希臘旗的油輪「舒尼恩號」（Sounion）遇襲後爆炸。路透社

以色列與美國後來反擊葉門首都沙那（Sanaa）、港都荷台達（Hodeidah）等，擊殺一些政府要員；加上青年運動的靠山伊朗今年被美國轟炸後，也顯得比較安份。青年運動對以色列的騷擾逐漸減少，最近相對平靜。

不過，以色列向來強調安全要掌握在自己手上。華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）中東和平專案主任馬可夫斯基（David Makovsky）指出，很難不懷疑以色列承認索馬利蘭主權的目的，是否意在取得索馬利蘭的軍事准入，好對抗葉門青年運動的武裝無人機和飛彈。

阿聯已插旗，川普會否口嫌體正直？

索馬利蘭的港口城市柏貝拉（Berbera）就位於連接紅海與亞丁灣的曼德海峽（Bab Al Mandeb strait），而且是深水港，商業和戰略意義重大。柏貝拉目前已有一座由阿拉伯聯合大公國管理的軍事基地，該基地有一個軍用港口、和一座可供戰機及運輸機起降的簡易機場，阿聯設立這座基地，也正是為了對付葉門青年運動。

2025年9月10日，以色列空襲葉門首都沙那。美聯社

2025年4月18日，美軍襲擊葉門重要港口拉斯伊薩（Ras Isa）。路透社

索馬利蘭把握自身優勢，大力拉攏盟友，去年和鄰國衣索比亞簽約，把20公里長的海岸線租給衣索比亞，雖然衣索比亞還沒承認索馬利蘭獨立。衣索比亞也是以色列的親密盟友，提供了以色列大量勞動力。

英國《衛報》指出，索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）5月時曾透露，美軍官員其實已經來訪過，預計還會有其他美方代表團來談，他認為國際間承認索馬利蘭主權地位只是時間上的問題：「這已經不需要談會不會發生，而是何時發生、哪一位要來領導國際承認索馬利蘭的問題。」

雖然美國總統川普的第一反應是「真的有誰知道索馬利蘭是啥嗎」，但實際上，美國保守派為川普推出的「2025計畫」（Project 2025）裡，就有呼籲「承認索馬利蘭，以此平衡美國在吉布地日漸惡化的地位」。

川普在競選時雖然否認「2025計畫」與他有關，不過綜合美國媒體分析後可知，川普2.0上台這一年來，許多措施其實都符合該計畫的建議。

