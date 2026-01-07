一文看懂／伊朗如何跟八竿子打不著的委內瑞拉交好 被美盯上會怎做？

編譯張渝萍／綜合報導

美國突襲委內瑞拉、活捉總統發動前所未有的軍事攻擊，並逮捕總統馬杜洛及其妻子的行動，已在伊朗領導層中敲響警鐘。

《德國之聲》6日報導，在委內瑞拉陷動盪之際，伊朗政局也不穩。因物價飆漲與經濟衰退，伊朗掀起全境抗議持續超過一周；而才剛對委內瑞拉發動攻擊的川普也毫不避諱施壓德黑蘭領導層，威脅若伊朗當局殘殺平民，美國將發動攻擊。

本文將介紹看起來八竿子打不著的伊朗與委內瑞拉有什麼共通點？以及在川普點名伊朗後，伊朗會有什麼樣的變化？

伊朗示威出現「肉身擋路」畫面，讓人想起天安門的坦克人（圖／翻攝自X）

伊朗委內瑞拉為何交好？

這兩個國家關係難從傳統外交政策角度解讀，簡單來說是因為他們有共同敵人：美國。

報導指，委內瑞拉位於加勒比海地區，人口以天主教徒為主；伊朗則位於波斯灣，主要為穆斯林國家。雙邊貿易規模不大，兩國首都之間也沒有直飛航班。

但他們有一個共同的敵人：美國。兩國因此在如何因應國際制裁，以及在美國主導的世界秩序中存續方面，有著類似經驗。

委內瑞拉與伊朗的共同敵人正是美國。（圖／翻攝自川普Truth Social）

過去30年來，這種在政治上的相互取暖、一起在反美言論上起舞的關係，逐漸發展成包含石油、金融、工業與安全領域的複雜合作網絡。

伊朗外交部發言人表示，和委國當局持續保持聯繫，雙方關係也並未改變：「我們與包括委內瑞拉在內的所有國家的關係，都是建立在相互尊重的基礎上，而且將持續如此。」

伊朗是馬杜洛最親密的盟友之一。馬杜洛2024年透過大規模選舉舞弊繼續掌權，德國與歐盟均未承認其為委內瑞拉的合法總統。本月3日馬杜洛遭到戲劇性逮捕後，5日出現在紐約法院，面臨「毒品恐怖主義」相關指控。

美軍這次的軍事介入，展現川普政府願意動用軍事手段推翻敵對政權，即便冒著違反《聯合國憲章》與國際法風險也要幹，向其他威權國家發出了明確的警告訊號。

伊朗在馬杜洛遭美軍逮捕後，要求立即釋放他。伊朗外交部發言人5日就表示：「一個國家的總統和他的妻子被綁架了。這沒有任何值得驕傲之處，這是非法行為。」

為何伊朗被川普盯上？

委內瑞拉的政治轉折，正值伊朗的敏感時刻。由於物價飆升與經濟衰退，伊朗爆發全國性抗議已持續超過一週。示威者要求社會、經濟與政治改革，對德黑蘭領導層施加愈來愈大的壓力。

川普近期也毫不避諱地對伊朗發出警告，本周也再次威脅，若伊朗當局對抗議者痛下殺手，美國將發動攻擊。

5日搭乘空軍一號返回華盛頓途中，川普表示，美國正密切關注伊朗的抗議活動，「如果他們（伊朗政府）像過去那樣開始殺人，我認為美國將會對他們造成非常沉重的打擊。」

目前尚不清楚美國可能考慮採取哪些具體行動。去年六月，美國空軍在以色列與伊朗的衝突期間，曾轟炸伊朗核設施，以摧毀其核能力。

出生於伊朗、12 歲隨家人移民德國的的德國聯邦議院副議長諾里普爾（Omid Nouripour）表示：「很多人希望政權更替，但近年的介入行動，包括現在在委內瑞拉的行動，顯示川普對『之後怎麼辦』並沒有計畫，因此我非常謹慎。」

德黑蘭接收到川普訊息了嗎？

蘭海牙地緣政治研究所（Institute for Geopolitics）的國際政治分析師戈爾里茲（Damon Golriz）指出，伊朗確實接收到了訊號，他們知道，其政治領導層可能成為美國軍事打擊的目標。

戈爾里茲認為，馬杜洛被捕是川普路線轉變的一部分。去年夏天，川普仍對於以色列鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他軍事領導人的軍事計畫持保留態度。

然而，即便接收到川普的威脅，伊朗態度同樣強硬。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）本周在X上警告：「美國應該照顧好自己的士兵。」目前美國在中東多個國家駐有多達4萬5000名士兵，包括伊拉克、敘利亞與卡達。

伊朗可能會做哪些事？

戈爾里茲指出，馬杜洛下台也對伊朗的安全與軍事體系產生影響。伊朗已開始尋找哈米尼接班人；與委內瑞拉不同，伊朗高度個人化的權力結構中，並不存在具實力的反對派。

伊朗本週爆發3年來最大規模示威，但掌握實權的強硬派最高領袖哈米尼卻保持神隱。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws）

流亡土耳其的伊朗記者塔勒比（Reza Talebi）表示，美國對委內瑞拉的攻擊也在伊朗造成心理衝擊。德黑蘭的決策者面臨一個核心問題：「如果美國能在西半球成功發動這樣的政變，為什麼不會在其他地方複製？」他認為，這可能改變伊朗在與美國及以色列互動時的戰略計算。

此外，外部威脅的升高，也可能成為伊朗政府進一步鎮壓抗議活動的藉口。

塔勒比表示，寄望美國軍事介入或「外部救世主」，可能削弱伊朗公民社會持續抗爭的意志。他直白說：「認為川普政府施壓的主要目的是為了支持伊朗人民，這種想法既天真又膚淺。」

「肉身擋路」震撼，伊朗示威畫面瘋傳，網驚：想起天安門，坦克人（圖／翻攝自X＠IranIntl_En）

