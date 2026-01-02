一文看懂》伊朗爆發大規模反政府示威，街頭濺血釀6死！總統承諾改善生計，安全部隊鐵腕鎮壓
受國際制裁與經濟重擊，伊朗貨幣大貶、12月份的通膨率更飆破50%，迫使商家罕見帶頭起義，隨後迅速擴散至大學生與工人階級，演變為流血衝突，訴求甚至從「救經濟」升級為「推翻政權」。《半島電視台》稱，截至1月2日已造成至少6人死亡。面對失控局勢，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）承認「若無法解決民生問題，政府終將下地獄」。儘管總統姿態放低、謹慎回應，安全部隊鎮壓示威民眾的力度卻絲毫未減。
導火線：貨幣大貶+通膨50%，商人率先「起義」
這波示威的起點是德黑蘭市中心的手機銷售商場。《華爾街日報》指出，伊朗近年經濟困境每況愈下，國際社會因伊朗拒絕削減核計畫而實施制裁，導致伊朗高通膨和貨幣貶值。伊朗貨幣里亞爾（rial）匯率在 12 月 28 日更創下「1 美元兌 144 萬里亞爾」的歷史新低，12 月整體通膨約 50%。嚴重的經濟困境不再只影響貧困階層，而是擴散至相對富裕的人群，罕見地由商人階級發起示威。
隨著大學生、卡車司機工會及工人階級加入，示威訴求迅速從「救經濟」轉向「反政府」。據伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars）與社群媒體畫面證實，在距離德黑蘭西南方約 300 公的阿茲納市（Azna），激烈衝突造成至少 3 人死亡、17 人受傷。網路上流傳的影片顯示，街頭火光沖天，槍聲四起，民眾憤怒高喊：「無恥！無恥！」
在首都德黑蘭南方約 470 公里的洛爾德甘市（Lordegan）亦有 2 人在抗議活動中喪生。《法斯通訊社》稱：「部分抗議者開始向城市的行政大樓投擲石塊，包括省長辦公室、清真寺、烈士基金會、市政廳和銀行；警方則以催淚瓦斯回應」。《衛報》稱，在社群媒體上流傳的目擊者說法與影片顯示，在安全部隊開火後，抗議者一動也不動地躺在地上；兩具遺體上有看似霰彈與子彈造成的傷口，但這些影像的具體情況尚無法獨立核實。
1 日稍早，伊朗國家電視台也報導，在庫赫達什特市（Kouhdasht）的抗議活動中，一名21歲、隸屬「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）麾下志願民兵部隊「巴斯基」（Basij）的成員，在維護公共秩序時被暴徒殺害。然而，《紐約時報》稱，一個人權團體對此表示反駁，稱死者是抗議者之一；目前無法立即核實這些說法。
當局回應：總統承認「正當訴求」，部隊仍採取鎮壓
面對高度緊張的流血衝突，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）承認抗議者的「合理訴求」，並呼籲政府採取行動改善經濟狀況。他 1 日表示：「根據真主的《古蘭經》，如果我們不能解決人民的生計問題，我們終將下地獄。⋯⋯如果人民不滿意，那是我們的錯。不要找美國或其他任何人來怪罪。我們必須妥善服務，讓人民對我們滿意。」而伊朗神權政體裡至高權力的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），目前尚未就示威發表任何公開評論。
《紐約時報》稱，伊朗總統承擔國家責任的語氣，與其他知名官員的聲明形成鮮明對比；後者通常將責任歸咎於不明的「敵人」，一般被理解為美國和以色列。政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）同日也表示，當局將與工會和商家的代表進行直接對話，但未提供細節。
儘管如此，伊朗當局承諾將採取「堅定」立場，並警告不要利用局勢製造混亂。伊朗總檢察長 31 日表示：「任何試圖將經濟抗議轉化為製造不安全、破壞公共財產或實施『外部勢力煽動』的企圖，都將不可避免地遭到法律、對等且果斷的回應。」《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）稱，當局在德黑蘭以涉嫌擾亂公共秩序為由逮捕了 30 人，另有 7 名涉嫌與「總部設在歐美的敵視伊斯蘭共和國的團體」有關的人士。
《衛報》引述活動人士與人權團體警告，當局對抗議活動的回應正在升級。隨著安全部隊持續直接向抗議者開火，一場殘酷的鎮壓正在進行中。一名目擊者傳訊息給《衛報》：「這裡簡直是戰場，他們（安全部隊）正在無情地開火。」事實上，伊朗政府近年來試圖以暴力回應一波波的抗議活動，逮捕甚至殺害示威者。2025 年，伊朗有超過 1,500 人被處決，是自 1989 年以來的最高數字。人權團體表示，伊朗當局利用死刑在民眾中製造恐懼、粉碎異議分子的反政府企圖。
分析：國際制裁壓垮經濟，民眾信心已死
《半島電視台》指出，自 2018 年美國總統川普第一任時決定退出伊朗核協議並重啟制裁以來，伊朗經濟面臨嚴峻挑戰多年；2025 年 9 月，歐洲也以伊朗違反 2015 年核協議為由，醞釀恢復聯合國對伊朗制裁。 2025 年 6 月，伊朗遭受以色列與美國聯合空襲、爆發短暫的「以伊 12 日戰爭」後，國內壓力的首次總爆發。
此外，這也是伊朗自 2022 年「頭巾革命」後最大規模的抗議，當時一名 22 歲女子瑪莎・艾米尼（Mahsa Amini）因頭巾問題遭警方拘留後死亡，引發長達數月的全國示威，此前伊朗曾於 2017、2019 年發生因對經濟不滿的示威潮。西方國家制裁、局勢動盪、加上通膨高達 50%，讓民眾對未來的恐懼達到頂點。
華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute）副所長帕西（Trita Parsi）分析，伊朗民眾對政府解決問題的能力已徹底失去信心。伊朗總統日前公開承認「對經濟問題無能為力」，這番實話反而加劇了社會恐慌。帕西警告，目前的關鍵在於示威動能是否會持續累積。「示威往往始於經濟不滿，但很快就會轉化為對體制的全面否定。」
伊朗阿卜杜拉赫曼・博魯曼德人權中心（Abdorrahman Boroumand Center）執行主任羅亞・博魯曼德（Roya Boroumand）表示，抗議活動是由貨幣貶值及其對生活成本的衝擊所驅動的。他說：「國家將任何反政府抗議視為非法，法律實際上並沒有為合法抗議留出空間。這就是為什麼我們看到民眾爆發怒火與致命鎮壓的模式一再重演。」
