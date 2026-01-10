【一文看懂】伊朗示威最新發展！美國聲援、中共冷處理立場大不同

國際中心／綜合報導

大規模反政府抗議人潮走上伊朗第二大城馬什哈德街頭。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24帳號）

伊朗示威抗議最新發展震撼全球，街頭怒火自2025年底爆發至今毫無止息跡象，起初因物價飛漲、生活困頓引爆的基層民怨，已演變成全國性的政權挑戰。面對這場致命衝突，美國與中國（中共）的表態南轅北轍，一邊是強烈支持人權、一邊則是低調強調主權，大國角力讓中東局勢更趨詭譎。

【伊朗示威最新現況：遍地開花、鎮壓升高】

根據外電報導，這場伊朗示威已擴及全境數十座城市，現場畫面顯示示威者與安全部隊多次爆發激烈衝突，混亂中已逾60名抗議人士喪生、上千人遭到當局逮捕。為了防堵內部真實慘況外流，伊朗政府更全面縮減網路頻寬與通訊管制，試圖遮斷與外界的聯繫，導致現場傷亡人數恐比官方數據更為驚人。

【為何上街？經濟壓力成導火線】

國際分析指出，這波抗議的核心引爆點在於伊朗長期面臨高通膨、貨幣貶值及生活成本失控。在國際制裁的長期陰影下，民生經濟早已崩潰，底層人民的絕望在多年累積後徹底炸鍋。隨著抗議範圍持續擴大，民眾訴求也從單純的「求生存」逐漸升格為「要改變」，直接衝擊當權者。

【美國立場：公開聲援、警告德黑蘭】

針對這起人權危機，美國政府態度極為鮮明。根據路透社報導，美方高層已多次公開發聲，支持伊朗人民擁有和平抗議的權利，並嚴厲警告德黑蘭當局「不得以暴力手段鎮壓平民」。美國強調，人權價值不容挑戰，未來若局勢惡化，不排除採取進一步的外交施壓或經濟制裁。

【中共立場：強調主權、不干涉內政】

相較於美方的強力表態，中國（中共）的立場則顯得格外低調且保守。北京當局一貫強調「不干涉內政」，重申應尊重國家主權與社會穩定，既未對示威民眾表達支持，也未公開譴責伊朗軍警的作為。中共官方媒體在報導時多引用伊朗官方敘說，示警應防止「外部勢力」介入，避免局勢全面失控。

【結語：不只是街頭抗議，更是國際角力】

這場伊朗示威已不再只是單純的內政動亂，更具體呈現了美中兩大強權在中東布局與價值觀上的根本差異。未來伊朗局勢是否會持續升溫、國際社會是否會加大介入程度，仍是全球關注的焦點。但可以肯定的是，伊朗街頭這把怒火，已成功牽動國際地緣政治的敏感神經。

