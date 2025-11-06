【一文看懂】健保補充保費改革匆匆宣布 存股族、定存族炸鍋 為何嚇到連滾帶爬?
政府為挽救健保財務，將推動《健保法》修法，針對補充保費進行三大改革，預計最快2027年上路。新制對民眾心理衝擊最大的是，利息、股利、租金改為「年度結算制」，屆時存款族透過「拆單」、存股族搶投月、季配息ETF等、房東透過分租等巧門避開「單筆2萬」的大門關閉，所有理財族群一網打盡，消息一出，網上各投資群組紛紛炸鍋。
儘管衛福部長石崇良說明，改革是為了健保公平「有能力多幫點」，感謝高股息族群貢獻；也有人說高所得者多繳合理，「健保能撐久一點也算全民受益」，行政院則緩頰說正研議「不會為難小資族」，但投資理財群組依舊怨聲載道，以前還可以從從容容「拆單」，以後恐怕拿到利息、股息連滾帶爬，各個都被當成肥羊，「投資賠錢還被課，太扯！」、「難到是鼓勵賣股票嗎?」「去銀行存錢也會遇到土匪!」。
究竟這此補充保費改革有何貓膩?其實，針對新一波補充保費主要有三大變革:
一、利息、股利、租金改為「年度結算」
目前規定「單筆給付超過2萬元」才需繳2.11%補充保費，以兩萬元換算，就是422元起跳。但許多人有節費巧門，盡量將股息、租金分次入帳，銀行也會建議存戶拆成多筆存單，就可將每筆利息壓在2萬元以下。
但若修法後，改為「全年累計超過2萬元就須繳費」，未來不論「拆單」、「分租」與否，皆需依合計利息總額，繳納補充保費。屆時存股族、定存族、包租族統統都逃不過，另類「小確幸」也就沒了。
以定存族為例，若一年收到的利息累計超過2萬元，就需課徵補充保費。換算下來：以目前定存年利率約1.7%為例，名下存款單只要合計超過117.64萬元，一年利息就會累計達到2萬元門檻，需繳2.11%補充保費。
至於存股族，改以一年領到的現金股利收入計算，無論是月配、季配，獲配任何股票、ETF的股息，只要全部加總超過2萬元，也需課徵補充保費。
包租公、包租婆也無法透過分戶、租金分次入帳等方式節費，只要一年房租收入超過2萬元，也需課徵補充保費。只不過，一般認為，房東「轉嫁」能力最強，因此最終是租屋族慘了。
影響人數: 估計全台約480萬人須繳納，健保基金每年可增加100億至200億元收入。
二、「高獎金族群」課徵門檻下修
現行規定以「投保薪資4倍」為課徵標準，例如月薪4萬元、年終超過16萬元才需繳費。
新制改以「最低投保等級」為基準，明年最低基本工資為29,500元，4倍為11.8萬元，也就是說，只要年終、節金、紅利、專案獎金、特聘教授特聘加給等，這類非經常性給付一旦超過11.8萬元，就須另繳2.11%補充保費。
舉例來說：原本月薪4萬元者，年終須超過16萬元才被課稅；新制上路後，只要年終獎金超過11.4萬元就要繳費。
影響人數: 預估約200多萬人，每年將增加70至80億元健保收入。
三、補充保費扣繳上限提高至5000萬
目前單筆給付金額逾1,000萬元者，免扣補充保費，修法後將天花板調高至5,000萬元，高所得族群首當其衝。
舉例來說：年領2,000萬元股利、獎金者，原本只繳「封頂價」21.1萬元補充保費；一旦上限調高後，就需繳42.2萬元。
影響人數:此措施約影響1,000人，可年增6億元健保收入。
各界炸鍋反應:
投資族怨聲載道：
「不敗教主」陳重銘批評，新制將重擊全台近千萬「領息族」，包括逾700萬高股息ETF投資人、174萬存債族與58萬房東。他指出，股利並非穩賺不賠，若貼息賠錢還要繳健保費「有點不合理」。
但講到錢永遠贏不過政府，他建議投資人可考慮不配息或低配息ETF，以價差替代股息收益；或乾脆不要參加除息，不過操作過度可能得不償失。
租屋族擔心房租又漲:
房東租金收入還要再繳補充保費，雖然看似跟房客無關，但這又給房東漲價的理由，就算房東不說，調漲房租也不需要明說真實理由，但懂得人就懂，租屋族又得變相扛起補充保費。
「小資族」、「退休族」相對剝奪感放大:
投資專家指出，以2萬元換算2.11%補充保費，其實是422元，金額看似不大不小，但小資族每天都在辛辛苦苦攢出1%、2%的報酬率，本身對數字極為敏感，乍看一下子被拿走2.11%，心中不滿可想而知。
「退休族」通常以利息、股息補充生活所需，由於其他所得不高，若再被抽取一筆，也容易心生不滿。至於高資產族群有的早就已以公司法人形式規避，且自身所得稅也高，對此反而較為不痛不癢。
更多太報報導
機械公會80週年！賴清德承諾爭取關稅最優惠 籲業者響應國防自主
普發1萬第二天！登記入帳衝170萬人 這4種狀況「恐無法入帳」
AI吃電+COP30加持！ 潔淨能源ETF漲幅奪冠成市場投資新風口
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 4 小時前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 14 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 18 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 10 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超狂！瘦瘦針一季大賺5400億元 謝金河：台灣生技只能炒股價
美國知名藥廠禮來（Eli Lilly）開發的「猛健樂（Mounjaro）」，俗稱「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」，近來討論聲量極高，財信傳媒董事長謝金河昨日在臉書PO文，認為禮來公布的第三季財報「給大家上了一課」，高達176億美元(約5400億台幣)的營收正來自猛健樂，也預言禮來將成為下一個兆美元企業。中天新聞網 ・ 1 天前
國巨再吞半根跌停...跌破230元大關 分析師揭反彈關鍵：守住這價位
被動元件龍頭大廠國巨（2327）今（5）日在台股一片綠光罩頂下，也成苦主之一，股價一度重挫5.88%，回測至244元。啟發投顧分析師郭憲政受訪表示，國巨本身應守穩上月底228.5元的跳空缺口，若能在此處顯現支撐力，後續有望再反彈走揚，重新走多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 4 小時前