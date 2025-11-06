【一文看懂】健保補充保費改革匆匆宣布 存股族、定存族炸鍋 為何嚇到連滾帶爬?

衛福部長石崇良舉行健保補充保費擬修法說明記者會。廖瑞祥攝



政府為挽救健保財務，將推動《健保法》修法，針對補充保費進行三大改革，預計最快2027年上路。新制對民眾心理衝擊最大的是，利息、股利、租金改為「年度結算制」，屆時存款族透過「拆單」、存股族搶投月、季配息ETF等、房東透過分租等巧門避開「單筆2萬」的大門關閉，所有理財族群一網打盡，消息一出，網上各投資群組紛紛炸鍋。

儘管衛福部長石崇良說明，改革是為了健保公平「有能力多幫點」，感謝高股息族群貢獻；也有人說高所得者多繳合理，「健保能撐久一點也算全民受益」，行政院則緩頰說正研議「不會為難小資族」，但投資理財群組依舊怨聲載道，以前還可以從從容容「拆單」，以後恐怕拿到利息、股息連滾帶爬，各個都被當成肥羊，「投資賠錢還被課，太扯！」、「難到是鼓勵賣股票嗎?」「去銀行存錢也會遇到土匪!」。

廣告 廣告

究竟這此補充保費改革有何貓膩?其實，針對新一波補充保費主要有三大變革:

一、利息、股利、租金改為「年度結算」

目前規定「單筆給付超過2萬元」才需繳2.11%補充保費，以兩萬元換算，就是422元起跳。但許多人有節費巧門，盡量將股息、租金分次入帳，銀行也會建議存戶拆成多筆存單，就可將每筆利息壓在2萬元以下。

但若修法後，改為「全年累計超過2萬元就須繳費」，未來不論「拆單」、「分租」與否，皆需依合計利息總額，繳納補充保費。屆時存股族、定存族、包租族統統都逃不過，另類「小確幸」也就沒了。

以定存族為例，若一年收到的利息累計超過2萬元，就需課徵補充保費。換算下來：以目前定存年利率約1.7%為例，名下存款單只要合計超過117.64萬元，一年利息就會累計達到2萬元門檻，需繳2.11%補充保費。

至於存股族，改以一年領到的現金股利收入計算，無論是月配、季配，獲配任何股票、ETF的股息，只要全部加總超過2萬元，也需課徵補充保費。

包租公、包租婆也無法透過分戶、租金分次入帳等方式節費，只要一年房租收入超過2萬元，也需課徵補充保費。只不過，一般認為，房東「轉嫁」能力最強，因此最終是租屋族慘了。

影響人數: 估計全台約480萬人須繳納，健保基金每年可增加100億至200億元收入。

二、「高獎金族群」課徵門檻下修

現行規定以「投保薪資4倍」為課徵標準，例如月薪4萬元、年終超過16萬元才需繳費。

新制改以「最低投保等級」為基準，明年最低基本工資為29,500元，4倍為11.8萬元，也就是說，只要年終、節金、紅利、專案獎金、特聘教授特聘加給等，這類非經常性給付一旦超過11.8萬元，就須另繳2.11%補充保費。

舉例來說：原本月薪4萬元者，年終須超過16萬元才被課稅；新制上路後，只要年終獎金超過11.4萬元就要繳費。

影響人數: 預估約200多萬人，每年將增加70至80億元健保收入。

三、補充保費扣繳上限提高至5000萬

目前單筆給付金額逾1,000萬元者，免扣補充保費，修法後將天花板調高至5,000萬元，高所得族群首當其衝。

舉例來說：年領2,000萬元股利、獎金者，原本只繳「封頂價」21.1萬元補充保費；一旦上限調高後，就需繳42.2萬元。

影響人數:此措施約影響1,000人，可年增6億元健保收入。

各界炸鍋反應:

投資族怨聲載道：

「不敗教主」陳重銘批評，新制將重擊全台近千萬「領息族」，包括逾700萬高股息ETF投資人、174萬存債族與58萬房東。他指出，股利並非穩賺不賠，若貼息賠錢還要繳健保費「有點不合理」。

但講到錢永遠贏不過政府，他建議投資人可考慮不配息或低配息ETF，以價差替代股息收益；或乾脆不要參加除息，不過操作過度可能得不償失。

租屋族擔心房租又漲:

房東租金收入還要再繳補充保費，雖然看似跟房客無關，但這又給房東漲價的理由，就算房東不說，調漲房租也不需要明說真實理由，但懂得人就懂，租屋族又得變相扛起補充保費。

「小資族」、「退休族」相對剝奪感放大:

投資專家指出，以2萬元換算2.11%補充保費，其實是422元，金額看似不大不小，但小資族每天都在辛辛苦苦攢出1%、2%的報酬率，本身對數字極為敏感，乍看一下子被拿走2.11%，心中不滿可想而知。

「退休族」通常以利息、股息補充生活所需，由於其他所得不高，若再被抽取一筆，也容易心生不滿。至於高資產族群有的早就已以公司法人形式規避，且自身所得稅也高，對此反而較為不痛不癢。

更多太報報導

機械公會80週年！賴清德承諾爭取關稅最優惠 籲業者響應國防自主

普發1萬第二天！登記入帳衝170萬人 這4種狀況「恐無法入帳」

AI吃電+COP30加持！ 潔淨能源ETF漲幅奪冠成市場投資新風口