【一文看懂】到底鷹還鴿？關於新任聯準會主席的5件事

美國總統川普30日提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，盼華許能實踐他對於降息的要求。川普早在2017年就考慮過提名他，但當時選了鮑爾（Jerome Powell），惟鮑爾是強硬的技術官僚，忠實參照經濟數據調整利率，不理會川普的政治要求，川普多次表示後悔沒選華許。本文根據路透社一文整理關於華許的5件事。

1. 史上最年輕的聯準會理事

華許現年55歲，曾在小布希政府的國家經濟委員會任職，2006年他以35歲之齡就任聯準會理事，是史上最年輕的聯準會理事，擔任至2011年。

在2008-2009年全球金融風暴時，他協助時任聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）規劃了銀行援助計畫和金融市場支持措施；華許在華爾街人脈深廣，被稱為是聯準會與金融市場之間的「低語者」（whisperer）。

華許曾多次警告政府補助會導致通膨率上升，不過，經濟學家指出，在危機之後推出大規模的振興措施，其實可能更快推動經濟復甦。

2. 妻子是雅詩蘭黛繼承人

華許的妻子珍．蘭黛（Jane Lauder），是美國化妝品集團創辦人雅詩蘭黛（Estee Lauder）的孫女，曾管理集團旗下的護膚品牌倩碧（Clinique），2024年卸任執行副總。據《富比士》評估，珍的淨資產高達27億美元。

華許和珍熱愛毛小孩，且熱衷於寵物產業，致力改善寵物健康、延年益壽。他們視愛犬如親生孩子，為這隻黃金貴賓犬（黃金獵犬與貴賓犬混血）冠上家族姓氏，取名為「薩迪斯．艾力斯特．華許」（Thaddeus Alistair Warsh）。

珍名下的投資公司「TAW創投」（TAW Ventures）就取自愛犬的全名字首，去年10月為英國鮮食狗糧品牌Marleybones領投了250萬英鎊的融資。

3. 華許的岳父，正是川普想佔領格陵蘭的第一推手

華許身邊全是大富翁。他就讀史丹佛大學和哈佛法學院，1990年代起在金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）工作，專長是併購。2011年他卸任聯準會理事後，加入史丹佛大學旗下保守派智庫胡佛研究所，並任教於史丹佛商學院。

在史丹佛的時期，他也和知名避險基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，擔任杜肯家族辦公室有限公司（Duquesne Family Office LLC）的合夥人，管理110億美元的財富。朱肯米勒和美國現任財長貝森特（Scott Bessent）也是舊識，兩人1990年代透過做空英鎊，幫金融巨鱷索羅斯獲利逾10億美元。

華許的岳父隆納．蘭黛（Ronald Laude）是川普在賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business）的同學，長期支持川普。隆納蘭黛所屬的一個財團打算要開發烏克蘭的鋰礦，這或許解釋了川普在協調俄烏停火過程中，何以把烏克蘭礦產開發列入美國保障條件。

不僅烏克蘭礦產，隆納蘭黛對丹麥自治領地格陵蘭也有投資。曾在川普第一任期擔任國安顧問的波頓（John Bolton）曾表示，第一個引發川普對格陵蘭興趣的，就是隆納蘭黛，「川普某天把我叫進橢圓形辦公室，說一個知名商人剛剛建議美國應該買下格陵蘭」。

4. 華許到底是鷹派還鴿派？不好說

現在的華許公開認同川普，站在鴿派立場，認為聯準會應該大幅降息。他認為，只要生產力能提高，尤其是AI可以促進產能，就有助於控制物價，聯準會不需要為了抑制通膨而做出犧牲就業市場的「殘酷抉擇」。

不過，這可是打臉了過去身為鷹派的自己。華許擔任聯準會理事的那五年面對通膨是鷹派立場，對於聯準會大規模持有債券來壓低利率的政策持批評態度

聯準會這兩年減少持有債券，但後來又開始增持，目前不確定華許還會不會阻止這個措施。

5. 會如何帶領聯準會？

聯準會的任務是維持物價穩定和充分就業，華許長期批評聯準會越權，去年4月指責聯準會過於依賴回溯性數據來決定政策走向，並認為聯準會在金融危機後的前瞻性指引（Forward Guidance）根本沒什麼作用。

由於川普和現任聯準會主席鮑爾的關係不睦，一度盛傳川普不會等到鮑爾任期屆滿就撤換他，雖然法律上可能行不通。去年開始，各界已經開始討論新任聯準會主席人選，不少人認為會是華許，因為川普第一任期時就曾考慮過選他。

華許去年5月曾表示，聯準會擴張資產負債表（簡稱「擴表」），會抵消聯準會的利率政策效果（白話：一邊印鈔刺激經濟，一邊升息壓低通膨，兩個方法互相矛盾），他認為應該縮小資產負債表規模（縮表），「關掉印鈔機，就可以壓低利率了」。

不過，縮表是量化緊縮（QT）的手段，而川普傾向寬鬆貨幣（QE）政策。所以究竟要QE還是QT、究竟要升息或降息，還有待華許未來好好向總統閣下解釋，並讓市場相信他依然能讓聯準會保持獨立、不受個人或政治力干預。

