【一文看懂】到底鷹還鴿？關於新任聯準會主席的5件事
美國總統川普30日提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，盼華許能實踐他對於降息的要求。川普早在2017年就考慮過提名他，但當時選了鮑爾（Jerome Powell），惟鮑爾是強硬的技術官僚，忠實參照經濟數據調整利率，不理會川普的政治要求，川普多次表示後悔沒選華許。本文根據路透社一文整理關於華許的5件事。
1. 史上最年輕的聯準會理事
華許現年55歲，曾在小布希政府的國家經濟委員會任職，2006年他以35歲之齡就任聯準會理事，是史上最年輕的聯準會理事，擔任至2011年。
在2008-2009年全球金融風暴時，他協助時任聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）規劃了銀行援助計畫和金融市場支持措施；華許在華爾街人脈深廣，被稱為是聯準會與金融市場之間的「低語者」（whisperer）。
華許曾多次警告政府補助會導致通膨率上升，不過，經濟學家指出，在危機之後推出大規模的振興措施，其實可能更快推動經濟復甦。
2. 妻子是雅詩蘭黛繼承人
華許的妻子珍．蘭黛（Jane Lauder），是美國化妝品集團創辦人雅詩蘭黛（Estee Lauder）的孫女，曾管理集團旗下的護膚品牌倩碧（Clinique），2024年卸任執行副總。據《富比士》評估，珍的淨資產高達27億美元。
華許和珍熱愛毛小孩，且熱衷於寵物產業，致力改善寵物健康、延年益壽。他們視愛犬如親生孩子，為這隻黃金貴賓犬（黃金獵犬與貴賓犬混血）冠上家族姓氏，取名為「薩迪斯．艾力斯特．華許」（Thaddeus Alistair Warsh）。
珍名下的投資公司「TAW創投」（TAW Ventures）就取自愛犬的全名字首，去年10月為英國鮮食狗糧品牌Marleybones領投了250萬英鎊的融資。
3. 華許的岳父，正是川普想佔領格陵蘭的第一推手
華許身邊全是大富翁。他就讀史丹佛大學和哈佛法學院，1990年代起在金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）工作，專長是併購。2011年他卸任聯準會理事後，加入史丹佛大學旗下保守派智庫胡佛研究所，並任教於史丹佛商學院。
在史丹佛的時期，他也和知名避險基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）合作，擔任杜肯家族辦公室有限公司（Duquesne Family Office LLC）的合夥人，管理110億美元的財富。朱肯米勒和美國現任財長貝森特（Scott Bessent）也是舊識，兩人1990年代透過做空英鎊，幫金融巨鱷索羅斯獲利逾10億美元。
華許的岳父隆納．蘭黛（Ronald Laude）是川普在賓州大學華頓商學院（Wharton School of Business）的同學，長期支持川普。隆納蘭黛所屬的一個財團打算要開發烏克蘭的鋰礦，這或許解釋了川普在協調俄烏停火過程中，何以把烏克蘭礦產開發列入美國保障條件。
不僅烏克蘭礦產，隆納蘭黛對丹麥自治領地格陵蘭也有投資。曾在川普第一任期擔任國安顧問的波頓（John Bolton）曾表示，第一個引發川普對格陵蘭興趣的，就是隆納蘭黛，「川普某天把我叫進橢圓形辦公室，說一個知名商人剛剛建議美國應該買下格陵蘭」。
4. 華許到底是鷹派還鴿派？不好說
現在的華許公開認同川普，站在鴿派立場，認為聯準會應該大幅降息。他認為，只要生產力能提高，尤其是AI可以促進產能，就有助於控制物價，聯準會不需要為了抑制通膨而做出犧牲就業市場的「殘酷抉擇」。
不過，這可是打臉了過去身為鷹派的自己。華許擔任聯準會理事的那五年面對通膨是鷹派立場，對於聯準會大規模持有債券來壓低利率的政策持批評態度
聯準會這兩年減少持有債券，但後來又開始增持，目前不確定華許還會不會阻止這個措施。
5. 會如何帶領聯準會？
聯準會的任務是維持物價穩定和充分就業，華許長期批評聯準會越權，去年4月指責聯準會過於依賴回溯性數據來決定政策走向，並認為聯準會在金融危機後的前瞻性指引（Forward Guidance）根本沒什麼作用。
由於川普和現任聯準會主席鮑爾的關係不睦，一度盛傳川普不會等到鮑爾任期屆滿就撤換他，雖然法律上可能行不通。去年開始，各界已經開始討論新任聯準會主席人選，不少人認為會是華許，因為川普第一任期時就曾考慮過選他。
華許去年5月曾表示，聯準會擴張資產負債表（簡稱「擴表」），會抵消聯準會的利率政策效果（白話：一邊印鈔刺激經濟，一邊升息壓低通膨，兩個方法互相矛盾），他認為應該縮小資產負債表規模（縮表），「關掉印鈔機，就可以壓低利率了」。
不過，縮表是量化緊縮（QT）的手段，而川普傾向寬鬆貨幣（QE）政策。所以究竟要QE還是QT、究竟要升息或降息，還有待華許未來好好向總統閣下解釋，並讓市場相信他依然能讓聯準會保持獨立、不受個人或政治力干預。
更多太報報導
淫魔「蘿莉島」新郵件公布！美商務部長盧特尼克曾登島 馬斯克確實拒絕
鼓勵「脫加公投」？美國務院官員與加拿大產油省分離份子3度會面
【一文看懂】今日格陵蘭、明日加拿大？美加關係一年來的4大轉變
其他人也在看
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 3 小時前 ・ 6則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 532則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 37則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 31則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 17 小時前 ・ 59則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 465則留言
老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 150則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言