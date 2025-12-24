【一文看懂】加入歐盟、安全保障、戰後復興 一窺美烏版「20點計畫」內容

烏克蘭西部城市利維夫居民穿著傳統服裝，12月24日在街頭慶祝耶誕節。路透社



烏克蘭與美國代表經過週末協商，烏克蘭總統澤倫斯基24日宣布「20點計畫」草案。

以下為這項20點計畫的內容：

1、將重新確認烏克蘭的主權。

2、這一點將設想俄羅斯與烏克蘭之間達成一項全面且無庸置疑的互不侵犯協議。為維持長期和平，將建立監督機制，透過太空無人監測技術監督接觸線（ line of contact），確保對違規行為進行早期通報並解決衝突。

3、烏克蘭將獲得強有力的安全保障。

4、烏克蘭將維持目前80萬人的武裝部隊規模。先前的美國版草案曾要求烏克蘭裁減軍隊規模。

5、集體防禦條款： 美國、北約（NATO）及歐洲國家將向烏克蘭提供安全保障，其內容將與《北大西洋公約》第5條的「集體防禦承諾」相仿。

6、 俄羅斯將追認所有必要法律及需要文件，正式確立對歐洲與烏克蘭的互不侵犯政策，包括俄國國會下議院國家杜馬（State Duma）以絕對多數表決通過追認。

7、烏克蘭將在特定明確的日期成為歐盟成員，並獲得進入歐洲市場的短期優惠准入權。

8、烏克蘭將獲得強大的全球發展方案，具體內容將在另一份關於投資與未來繁榮的協議中定義。

9、將成立數個基金，以解決烏克蘭經濟復甦、受損地區重建及人道主義問題，目標是動員8000億美元（約25.1兆元台幣），幫助烏克蘭充分發揮潛力。

10、烏克蘭將加速與美國簽署自由貿易協定。澤倫斯基表示，美國的立場是，若華府對烏提供貿易准入，也會對俄羅斯提供類似條款。

11、烏克蘭將根據《禁止核子擴散條約》（NPT）確認其維持非核國家地位。

12、關於札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，雙方尚未達成共識。美方提議由烏、美、俄三方組建合資企業共同經營，股份均等，並由美方擔任首席管理員。基輔提議由美烏各半合資經營，烏克蘭可獲一半電力，美國獨立分配另一半。

13、烏俄承諾在學校與社會實施教育計畫，促進對不同文化的理解、消除種族主義與偏見，烏克蘭將實施歐盟關於宗教寬容及少數民族語言保護的規則。

14、這是最複雜且尚未解決的一點。俄羅斯要求烏方撤出目前控制的頓內茨克（Donetsk）部分地區，基輔希望在目前烏東戰線停火，華府則提議在基輔控制的頓內茨克地區設立非軍事區及自由經濟區。

15、在達成未來領土安排協議後，俄烏雙方均承諾不以武力改變這些協議。

16、俄羅斯不得阻礙烏克蘭出於商業目的使用第聶伯河（Dnipro River）及黑海。將簽署單獨的海事與准入協議，涵蓋航行與運輸自由；聶伯河入海處的金本沙嘴（Kinburn Spit）將實施非軍事化。

17、成立人道主義委員會解決殘留問題：

●依「全部交換全部」（All for All）原則交換所有剩餘戰俘。

●歸還所有被拘留的平民與人質，包括兒童。

●制定條款解決衝突受害者的苦難。

18、烏克蘭必須在協議簽署後盡快舉行選舉。

19、本協議具法律約束力，其實施將由美國總統川普擔任主席的「和平委員會」監督與擔保，成員包括烏克蘭、歐洲、北約、俄羅斯及美國。違規將面臨制裁。

20、一旦所有當事方同意本協議，全面停火將立即生效。

