一文看懂》印尼蘇門答臘島怎麼了，連日暴雨竟奪走174條生命、超過8萬人無家可歸

印尼蘇門答臘島（Sumatra）近日遭遇嚴重山洪暴發與土石流襲擊，截至28日晚間為止，當地搜救部門證實，已造成至少174人死亡、另有59人失蹤，洪水侵襲該島城鎮村落，數千棟建築被淹沒和損毀，超過8萬居民被緊急撤離安置，第一線救援人員正艱難地，設法在河流和村莊的廢墟中，搜尋遺體與可能的倖存者。

綜合外媒報導，過去一週連續的季風降雨，導致該島的北蘇門答臘省的河流出現潰堤。印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，洪水突襲山腰地帶的村莊、捲走許多居民，並淹沒超過2000棟房屋和建築物，光是該省境內，就有近5000名居民被迫撤離逃難。

整個島嶼共有8個省級行政區，外媒整理出主要三個地區目前的災情：

北蘇門答臘省（North Sumatra）：當地警方表示，死亡人數已增加至37人，救援人員雖積極尋找52名失蹤居民，但許多地區受到土石流衝擊，外加大範圍停電和通訊中斷，嚴重阻礙搜救工作進度。

廣告 廣告

西蘇門答臘省（West Sumatra）：至少23人死亡、5人失蹤。洪水淹沒當地數千棟房屋，單以巴東帕里亞曼縣（Padang Pariaman）一地就有多達3300多棟房屋損毀，迫使大約1.2萬名居民被迫撤離。

亞齊省（Aceh）：亞齊中部地區發生土石流，造成至少9人死亡。該省災害應變機構表示，全境有近4.7萬人因洪水而無家可歸。

印尼最大島嶼之一的蘇門答臘島，近日因為連續暴雨，導致多地引發山洪、土石流災害，導致超過170人死亡。（美聯社）

印尼最大島嶼之一的蘇門答臘島，近日因為連續暴雨，導致多地引發山洪、土石流災害，導致超過170人死亡。（美聯社）

印尼最大島嶼之一的蘇門答臘島，近日因為連續暴雨，導致多地引發山洪、土石流災害，導致超過170人死亡。（美聯社）

印尼最大島嶼之一的蘇門答臘島，近日因為連續暴雨，導致多地引發山洪、土石流災害，導致超過170人死亡。（美聯社）

不少居民事後回憶起山洪暴發的那一刻，仍然感到非常驚恐害怕，一名母親表示自己當時正試圖哄一歲大的孩子入睡，「突然間，我聽到一陣隆隆聲，聲音愈來愈大，我只能緊急抱起孩子衝出家門外，跟鄰居一起聚集、大喊著洪水來襲，本來想跑向路口一間小祈禱室，但洪水迅速湧入街道，迫使這些居民必須跑向更遠或更高處躲避。

許多鄉村或山區部落則告訴媒體，受到豪雨、洪水和土石流衝擊，很多地區陷入道路中斷、通訊不良等問題，導致就連基層幹部都無法確認，真實的死亡與受傷人數，而且就連向外求援都有困難，因為對外道路完全被阻塞無法通行。

印尼最大島嶼之一的蘇門答臘島，近日因為連續暴雨，導致多地引發山洪、土石流災害，導致超過170人死亡。（美聯社）

與東南亞國協另一個盟友菲律賓「很像」，印尼是一個擁有1.7萬座島嶼的萬島之國，數百萬人居住環境、就位於在山區或河川洪氾區附近。而且每年10月至隔年3月的強烈季風降雨，又經常引發多地區洪水和土石流。此外，受到全球氣候變遷影響，極端天氣頻傳也讓本來就常見的災害，變得更頻繁且破壞力更強。

更多風傳媒報導

