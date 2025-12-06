一文看懂》印度最大航空單日取消上千航班，原因竟與「機師排班」有關？

印度國內航線市占率高達60%、每日營運超過2千架航班的靛藍航空（IndiGo），近三日卻因「新排班規定」造成機師人力嚴重不足，包括首都新德里在內，被迫取消超過上千個航班，如今的印度正值旅遊旺季，數千名旅客就這麼受困在全國各地機場。

執行長埃爾伯斯（Pieter Elbers）表示，航班營運至少要等到下星期，才有可能恢復正常，他們已經延長免除取消手續費時間至15日，並將安排數千間飯店客房供滯留旅客使用，「我們為過去幾天、給許多人帶來的困難深表歉意。」

廣告 廣告

不是風暴、也非戰火、更與系統科技無關，靛藍航空此次短時間內大量取消航班的幕後原因，居然是因為機師排班新規定造成？該公司實施新的排班制度，給予機師更多休息時間，大幅限制夜航出勤時段和次數，但卻忘記進行人力補強，造成調度上出現混亂和缺口。

印度民航部也「密切關注」此次事件，中央航空部長更對靛藍航空的處理方式，表達明確不滿態度。民航總局（DGCA）則在聲明中直接開砲，稱這次大混亂、是航空公司在落實新排班與飛航工時規範時，出現嚴重誤判與規劃缺失。

印度靛藍航空突然取消超過千架航班，害數千旅客被迫滯留各地機場。（美聯社）

監管機構已要求IndiGo立即提交一份完整改善計畫，內容必須涵蓋：機師招募方案、訓練時程、重新調整排班表、安全風險評估、各項風險緩解措施等。

同時，為了解決當前難題，根據印度媒體報導，IndiGo已獲得政府部分「規定休息時數豁免」，但印度機師工會（ALPA India）強烈砲轟政府這種操作，指任何對休息時數規範的放寬，都可能「嚴重危及旅客安全」。

新規中最大變動有兩點，一是機師每週夜航落地次數，從原先每週6次、大幅調降至2次，而整體休息時數也獲得大幅提高。

印度靛藍航空突然取消超過千架航班，害數千旅客被迫滯留各地機場。（美聯社）

傳統上，12月是印度國內的旅遊與婚宴旺季，同時也是學校長假開端，航班需求大增、使情況更加惡化。雖然靛藍航空高層保證，公司會做出補償和負責，但從社群湧現大量抱怨文字不難看出，航空公司似乎並沒有真正安撫被丟包旅客的情緒。

大量旅客在社群上抱怨：他們無法取得班機更新資訊、機場被迫等待數小時、根本沒有餐食與重新安置。新加坡駐印度高級專員黃偉光（Simon Wong）稍早也發文大吐苦水，稱自己本準備搭機出席員工的婚禮，也因航班取消被迫滯留機場，心情超級無奈。

首都新德里和南部大城孟買等主要機場，隨後都發布公告，呼籲旅客「務必在出發前」先確認航班狀態，避免自己無端受困機場。

更多風傳媒報導

