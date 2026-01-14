【一文看懂】可寧衛「7天飆漲逾六成」 土方之亂「神助攻」8422！它是做什麼？

可寧衛總部在高雄岡山。翻攝可寧衛臉書



土方管理新制今年1月1日上路，除了要溯源管理，運送車輛須加裝統一規格GPS，且嚴格分流，讓處理費飆漲至每立方約5000元，成本幾乎是舊制的4～5倍，釀成全台「土方之亂」。沒想到，除了房市受影響，連股市也掀起海嘯。因為土方環保相關概念股，近日連續飆漲，甚至已被列入注意警示股，其中可寧衛（8422）更是已經連7漲（漲幅甚至超過6成）。網友好奇，這家可寧衛究竟是做什麼的？全台土方之亂，投資人又能找到哪些投資標的？

廣告 廣告

Ｑ：「土方之亂」是什麼？

首先「土方」是工地挖地下室或基礎工程時產生的剩餘土石，所有建案勢必都會有土方廢棄物產生。

舊制砂石車載運土方僅靠紙本聯單，管理鬆散。內政部國土署推行「全流向管理」新制，車輛強制裝GPS，即所有砂石車必須裝機並通過審驗，全程追蹤動態；電子聯單取代紙本，透過手機申報與QR Code查驗，讓這些土方「何去何從」都能無所遁形。

國土署今年1月6日時統計，全台砂石車總申請有4076輛，其中已審驗通過2742輛，以及裝機測試中仍有1334輛。引發「車輛變少、土方載不走、工地停擺、運費飆漲、延宕蓋房進度」等連鎖反應。

Ｑ：建商反應是什麼？怒嗆「政府叫我們去死」

台灣建商們紛紛陳情抗議，表示土方新規定讓建案開工都沒辦法。「如果找不到棄土場，政府又要求在18個月內申請建照，未動工的話土建融要被收回，就像每天在喝的水龍頭水，直接關掉，你就叫我們去死就好了」。

另外，台中建商也透露因土方之亂，「台中已經有189個工地停工，如果這些工地借款總額是1千億元，利息3%來算，一個月停擺就會損失2.5億元，每天都是好幾千萬在燒」。甚至有專家也直言，最危險的就是深開挖、緊鄰鄰房的工地，無法回填也無法下挖，導致工安風險、鄰房安全隱憂升高。

Ｑ：「可寧衛」到底做什麼？為何受惠土方之亂？

可寧衛（8422）是全台最大廢棄物處理及掩埋場，也是危險廢棄物（以下簡稱危廢）最終去處的處理廠。除了廢棄物清運、固化、掩埋、棄置廠專案整治等一站式清除處理服務，有害事業廢棄物固化處理量也是台灣龍頭，更曾經連續5年平均EPS（每股純益）超過11元，連續數年每年可以賺超過1個股本。

若從可寧衛近五年三率變化來看，2021年上半年毛利率飆破70％，營業利益率也高達50％以上，接下來至2025年，還是守住毛利率35％～50％，營業利益率穩定在25％至35％之間。獲利雖然不若早年顛峰，但淨利率依然遠高於大多數製造業，競爭門檻極高。2025Q3的稅後淨利率仍保有26.01％。

根據報導，可寧衛董事長楊慶祥為了擺脫處理垃圾傳統的營運方式，早年找上澳洲六大工業集團之一的布萊堡集團合作，布萊堡當時在台設立子公司，也是台灣唯一擁有甲級清運執照，且具有清理有害廢棄物先進技術的公司，可寧衛搶佔先機，雙方合資公司後，可寧衛跟著外商從採樣、廢棄物分析、清運、固化、掩埋等一步一步學起，才造就可寧衛攻不可破的「處理廢棄物」帝國。

因此，土方之亂讓有合法廢棄物相關技術、合法資格的可寧衛被看見，專家分析，可寧衛具備土石方的合法資格，受惠漲價與合規轉單，激勵近期股價連續大漲。

Ｑ：「環保概念股」還有哪些？

除了可寧衛外，法人認為，目前檯面上被點名受惠的還包括崑鼎（6803）、日友（8341），崑鼎是負責廢棄物清運處理及焚化廠操作，日友則負責醫療廢棄物處理，核心業務與營建土石方清運存在差異。

真正營建土石方清運的則是泰霖（8080），是由興富發投資的子公司，專門從事土石方清運工程，2025年12月營收達3130萬元，年增率229％、月增率306％。去年取得台中文心第一黃昏市場約728.11坪的市場用地，法人認為是貨真價實的受惠股。

另外，裕山（7715）主要業務是土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理。基士德-KY（6641）則是以環保設備製造銷售為主業，台境*（8476）主要業務為環境保護工程顧問與施工，也有土方資源再利用處理。上述類股，近期股價也被投資人追捧。

Ｑ：「土方之亂」會有解方？國土署緊急滅火

內政部國土署1月14日緊急召開記者會，署長吳欣修提出4大解方，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程，以及小貨車可申請裝置GPS裝載土方。

Ｑ：「可寧衛」們行情維持多久？還能追嗎？

根據報導，專家認為，台股位階來到相對高檔位置，外資、投信近期加碼力道並不明顯，盤勢仍由內資主力引導，對於股價相對處於低基期，籌碼沈澱，且有新利多題材加持的個股接連點火，上演猛烈攻勢。

但法人也提醒，利多訊息快速反應下，投資人須留意個股出現短線過熱跡象，若政府政策出現調整，或業績公布未能跟上股價漲勢等情況，則要慎防高檔反轉壓力，避免過度追高風險。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂