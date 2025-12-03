一文看懂／《台灣保證實施法案》主要影響為何 總統過境訪美更容易？

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普於2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。白宮證實，這項法案將強化美國對台政策的透明度與穩定性。法案核心，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往指引，成為深化美台關係的最新立法進展。隨著法案的推進，有不少台灣民眾好奇總統賴清德是否也因此有望過境出訪。

總統賴清德今年取消了過境美國的行程。（圖／總統府提供）

什麼是《台灣保證實施法案》？

核心在「制度化」鬆綁限制。

《台灣保證實施法案》是對2020年《台灣保證法》的全面強化與落實。過去《台灣保證法》僅要求國務院做「一次性檢視」，因此無法徹底解決自1979年美台斷交後，所留下的互動限制和「紅線」，包括像是台灣官員不得進入美國國務院、美國官員不得在聯邦機構內見台灣代表等。

而新法案正式要求將鬆綁措施常態化，被認為是邁向美台往來關係正常化的關鍵措施。

往後將定期審查美台關係？

新法案要求國務院至少每5年審查一次美台交往準則，並且審查後90天內提交國會報告，而後再重新發布更新指引給行政部門。

內容包括官員互訪、軍事安全合作等仍存在的限制，並需明確提出「解除不必要、過時限制」的具體方案。

立法時程快速通過？

《台灣保證實施法案》的通過，也顯示出美國兩黨對台法案有高度共識。

自今年2月21日眾議院提出後，於5月無異議通過；11月18日參議院亦一致同意通過；12月2日川普即簽署。

賴清德是否因此更容易過境美國？

法案簽署後許多民眾關心的問題是：這是否意味著總統賴清德能因此順利過境美國？

其背景要回到今年賴清德原規劃前往中南美洲友邦，但希望在紐約或達拉斯短暫停留，然而美國當時拒絕過境申請，理由包括當時美方正與中國進行貿易談判，不希望刺激北京，最後也導致賴清德直接取消整趟行程。

綜合美國媒體報導，美方當時認為，台灣領導人過境屬「象徵外交」，在敏感時機容易引發衝突，因此選擇「低調處理」；加上國務院稱「沒有看到正式出訪安排」，因此以行政程序回絕，也並非永久否決。

因此新法案雖能提供制度上的有力支撐，但是否允許過境，仍須取決於美中關係氛圍與當下情勢。

前總統蔡英文任內也曾透過「過境」方式進出美國。（圖／外交部提供）

過去台灣哪些總統欲過境美國也卡關?

1.李登輝

1995年，李登輝曾申請赴美「私人訪問」，要回母校康乃爾大學（Cornell University）發表演說。美國當時先以「非官方關係」為理由拒絕，但後來在美國國會強烈倡議下，同意讓他訪美。

這次訪問也是自1979年美台斷交，首次有台灣元首踏上美國本土，也因此引發北京強烈反彈，導致後來數度的台海危機。

2.陳水扁

在2001、2003年曾多次向美申請過境與轉道美國。2001年，陳水扁亦安排過境紐約，當時美方允許他短暫停留並會見國會議員與紐約市長。

然而，到了2006年，美國政府拒絕陳水扁政府的過境申請，改提「只允許在夏威夷或阿拉斯加短暫停留、過境，且不得過夜或有公開活動」的方案。

當時外界普遍解讀，美國此舉顯示出美方出於對中國的顧慮，限制台灣元首在美國的曝光和行動。

3.馬英九與蔡英文

美國自1979年承認中華人民共和國後，便不允許台灣總統以「官方身份」訪美。但以過往例子來看，普遍容許「非官方或私下過境」模式，包括前總統馬英九與蔡英文任內都曾透過「過境」方式進出美國。

