【一文看懂】台積電神山仰止大計! 2028、2029 為AI需求爆發而戰
台積電的法說舉世矚目，眾多華麗的數字背後，台積電擘劃的產業版圖你看懂了嗎？前基金經理人沈萬鈞表示，台積電雖然講得再好，也不可能弭平市場的泡沫論，先不講泡沫與否，可以從台積電這場法說看到未來1-3年的輪廓，問題不是需求是否存在，而是供給要怎麼追上，且追上的時間軸是 2028、2029，不是明年。
先從已發生的財報講起，去年第四季營收續創高、毛利率來到 62% 以上、營益率站上 54%，更關鍵的是先進製程的結構持續加深：3 奈米單季晶圓營收占比已到接近三成，7 奈米以下全年占比拉到七成以上。平台面也非常清楚，HPC 依舊是第一引擎，單季占比過半、全年占比接近六成。這些不是景氣循環股的「一季好看」而已，而是需求結構被 AI 長期重新排序之後，台積電站在供應鏈最上游的必然結果。
接著看 2026 指引與資本配置，這才是法說真正的重點開始，公司給 2026 年第一季營收再創高的區間，毛利率中值甚至比第四季再往上，代表短期仍是高稼動率、高效率的狀態；同時財務長也很直接講了兩個「會稀釋毛利率」的來源：海外擴張與 2 奈米初期量產。
換句話說，台積電沒有用過度樂觀的方式粉飾未來，反而把成本現實攤開來說：全球化製造、工具更貴、製程更複雜、通膨更高，這些都是真的。重點在於，即便把這些成本挑戰全部納入，管理層仍然把長期毛利率 56% 以上、股東權益報酬率(ROE )維持在高 20% 的目標，並強調會用產能規劃與策略性定價去守住長期結構。
而 2026 年資本支出上調到 520–560 億美元，市場第一反應一定是「是不是太衝」。但你如果把執行長在 Q&A 裡那段話放回來看，就會理解這不是情緒，是供應鏈時間常識：一座新廠從建置到能貢獻產出，周期就是 2–3 年起跳，所以今年這筆 500 多億美元，對 2026 幾乎沒有幫助，對 2027 也只有一點點，真正的目的在 2028、2029 的供給缺口。
沈萬鈞分析，這句話其實也印證他過去反覆講的觀點：現在這輪 AI 不是「需求突然變好」，而是「供給追不上」變成新常態，資本市場很多時候會把它誤讀成短期題材，但對上游來說那是多年期的產能規劃。
更值得注意的是，台積電把錢花在哪裡。資本支出 70–80% 投向先進製程，另外 10–20% 投向先進封裝、測試與光罩。管理層也把先進封裝的營收占比講得很清楚：短期波動可能來自認列節奏，但趨勢是未來五年成長會快於公司平均，且 2026 年預期會再回到 10% 以上。這其實呼應 AI 系統化的本質：競爭不在單一顆晶片，而在整個系統的整合效率。先進封裝不是配角，它是把算力堆疊變成可交付產品的關鍵工序，資本支出比重提高，是供需現實推著走，不是公司「想做就做」。
再來是市場最關心的兩個「疑問句」：第一，AI 到底是不是真需求？執行長承認自己也緊張，因為一旦誤判、砸下去就是災難，所以他花了幾個月把主要客戶與「客戶的客戶」都談過，尤其是雲端服務供應商。結論是，AI 已經在他們的業務裡帶來可量化的成效與財務回報。這段話的價值在於，它把討論從「宏觀情緒」拉回「企業資本開支的 ROI」。當 CSP 願意把電力、機房、網路、散熱都一併提前規劃，且回頭跟台積電直接要產能，你就知道這不是「買幾張卡炒一波」的敘事，而是基礎建設等級的長線競賽。
第二，定價是不是新常態？財務長的回答其實很像台積電一貫的邏輯：每個新節點都有其價格，混合 ASP 長期上行是常識，但真正讓獲利站得住的，不是單靠漲價，而是極高的產能利用率，以及製造卓越帶來的生產力提升與跨節點的產能優化（例如把 5 奈米產能轉到 3 奈米）。這也跟我常提醒大家的一樣：當你在看上游龍頭時，不要只用「漲價」去解釋一切，真正的護城河通常藏在良率、稼動率、製程節奏、供應鏈調度能力，這些才是別人追不上的地方。
把技術路線與全球布局拼在一起看，你會更清楚台積電在做什麼。亞利桑那一廠量產、二廠提前、三廠開工、第四期與封裝廠的許可在走，甚至再買第二塊地要做「Gigafab cluster」；日本熊本良率很好、德國按計畫推進；台灣則是在新竹、高雄準備多期 2 奈米擴建。這不是單點投資，而是把先進製程與先進封裝一起拉成可複製的全球供給網路。你可以不喜歡成本上升，但你不能否認：當全世界都在為 AI 競賽重新配置資本，最稀缺的資源之一，就是台積電能交付的「先進矽產能」。
沈萬鈞認為，這場法說的結論很簡單：2026、2027 的主旋律仍然是「縮小供需缺口」，而台積電砸下去的資本支出，是為了 2028、2029 的需求爆發（算力持續提升與物理AI應用正式爆發）而戰。
當市場還在用泡沫語言爭論情緒時，真正的上游正在用產能、良率、封裝、電力與人才，去解決現實世界的瓶頸。你如果要用投資的角度看，與其猜宏觀故事哪天轉彎，不如回到最本質的問題：誰掌握了稀缺供給、誰能把供給變成現金流，誰就會在這個週期裡拿到最高的確定性。
