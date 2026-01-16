【一文看懂】台美關稅核心四重點！台股將狂奔、半導體風險降傳產金融大受惠

股市配圖。廖瑞祥攝



台美關稅拍稅談判取得重大突破降至15%，並取得半導體最惠國待遇！台新投顧表示，這次關稅協議不僅確立半導體風險下降、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識和首創台灣供應鏈模式，由於協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點。

這次台美關稅再核心共識目標全面達成，一是確認對等： 成功確認「對等關稅 15% 不疊加」。二是最優惠待遇： 半導體及衍生品享最優惠待遇。 三是化解威脅： 針對台灣對美貿易順差現狀，透過多輪磋商，成功化解 232 條款關稅威脅。

台新投顧以四大突破重點解析：

一、取得「最優惠盟國待遇」方面，

關稅降至 15%： 稅率不疊加原 MFN 稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點。讓台灣提升競爭力，且大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。

二、全球首例！半導體關稅最優惠

在配額免稅，美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。且有豁免保障，台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。並擴大範圍， 優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。

三、獨創「台灣模式」供應鏈合作

透過自主投資，不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。資金支持，企業自主投資 2,500 億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高 2,500 億美元之信用保證額度支持。且在資源協助方面，美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。

四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴

將以雙向投資，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。並有金融支持，美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

至於對台股影響全解析

台新投顧表示，在大盤展望方面，由於協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點

電子產業方面影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。

在傳統產業方面，本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠。 重點族群則為工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材。 金融業方面，2,500 億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

