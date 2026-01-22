【一文看懂】台美關稅「撥雲見日」 台上感動擁抱之餘，台下還有哪些未解之謎？
歷經8個月的努力，台美對等關稅終於「撥雲見日」，順利爭取到對等關稅降為15%，不疊加WTO最惠國待遇（MFN）關稅，就連尚在調查中的232條款，都已先爭取到最惠國承諾。
至此，工具機業、汽車零組件業，終於與日、韓等競爭對手國，以及歐盟立於相同的起跑位置；甚至部分傳統產業，如自行車、手工具、水五金還優於出口競爭的越南。經濟部長龔明鑫第一時間以「撥雲見日、破繭而出」來形容自己的好心情。
談判有了好結果，行政院長卓榮泰特別趕赴機場為談判團隊接機；行政院經貿談判辦公室總談判代表、政委楊珍妮還因「Touch my heart」而激動到哽咽，政院記者會後眾人擁抱畫面也感動國人。
但正如楊珍妮所說，雖然看到了曙光，但火車還沒有到站。由於「數周後」才會與美國貿易代表署（USTR）正式簽署的台美對等貿易協定（ART）；儘管已先後在華府、行政院召開記者會對外說明，但在台美對等貿易協定簽署、所有文本正式對外公告前，各界仍有許多疑慮待解。
另外，隨對台廠為了落實擴大赴美投資而衍生的台美避免雙重課稅協定（ADTA）能否明朗化，也讓企業緊盯進度；否則赴美投資已在美國已繳一次稅，賺錢後想匯回台灣還要再課一次稅，一頭牛剝兩層皮也讓企業開心不起來。
《太報》特就關稅、非關稅貿易障礙、採購、投資、國家信保及對總體經濟衝擊等項目，一次彙整各界還有哪些疑慮未解。
一、關稅及市場開放
雖然對等關稅已降為15%，且稅率不疊加MFN，但我國仍在爭取約1000多項特定商品豁免對等關稅，涉及學名藥、航空器零組件、自然資源。
台灣也勢必要同等開放相關美國貨品，是美規車零關稅，還是美國牛肉、雞肉零關稅？台美貨品降稅清單究竟有哪些？
美方肯定在談判中施壓台灣對美國進口貨品採零關稅政策；目前台灣對美國進口小客車關稅17.5%，小麥進口關稅6.5%，冷凍雞腿、雞翅20%，美國進口牛肉每公斤新台幣10元等，若直接降為零關稅，不只關稅流失，恐怕也重傷國內汽車整車製造、雞農生計。
二、非關稅貿易障礙
美方屢次關切貿易障礙要處理，要求對美國農產品開放，工業產品要對齊國際標準。楊珍妮在記者會時，以健保藥品、醫材舉例，美方關切「核價」要透明化，優化審查流程。
但除此之外，台美之間長年存有「懸而未決的小問題」，例如基因改造食品、含萊克多巴胺的美豬不能進入校園營養午餐；對美牛特定高風險部位，例如腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等部位禁止進口，符合特定條件牛雜也要嚴格的審查和檢驗；加上對美豬標示等，皆被美方視為非關稅貿易障礙。
這些林林種種的小問題，台灣社會準備好面對了嗎？
三、採購承諾
截自目前，行政院與談判團隊都未揭露任何有關採購金額的承諾；行政院副院長鄭麗君坦言，2024年台灣為美國第6大逆差國，2025年進一步提高，（據財政部海關初步統計已攀升至1,501.2億美元），為解決貿易赤字，美方敦促台灣全面開放市場，平衡貿易逆差。
行政院政委楊珍妮表示，美方目標是增加農產品出口，增進自美國採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣。鄭麗君則補充說明，農產品為民間自主採購，不在承諾之內，擴大對美採購承諾主要以國營事業為主。
因此，中油未來對美國天然氣採購，要從目前占比約近1成，增加到多少？石油採購從目前約3成，還會進一步提高？台糖要向美國買更多黃豆製成沙拉油，買更多玉米養豬？台酒要買更多小麥製成台啤？
四、投資承諾
根據我方簽署台美投資MOU，我國對美投資分別為（1）企業自主規劃2500億美元投資；（2）台灣政府以信用保證，支持金融機構提供「上限」2500億美元融資額度
但美方第一時間將2500億美元的融資，在新聞稿中寫「at list，至少」；但我方堅稱，台美投資MOU中載明的是「up to，上限」2500億美元。
鄭麗君已解釋，最後簽署協定將是依據雙方已正式簽署的投資MOU為准；上限與下限之爭，或許待台美正式簽署協定文本後底定。
但屬於企業直接投資部分，除了已知台積電加碼投資美國1,000億美元之外，剩下1500億美元的自主投資是來自何方？
經濟部長龔明鑫日前表示，企業直接投資包括半導體、AI伺服器，以及能源3大塊，也包括國營事業投資，但沒有具體說明各領域的投資額度。
2025年3月20日，美國阿拉斯加州長Mike Dunleavy訪台期間，在其與時任經濟部長郭智輝共同見證下，台灣中油公司與Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG，並爭取上游投資參與權。
台灣中油公司迄今未曾透露阿拉斯加天然氣採購量，也未評論過具體投資金額。
但根據路透報導，為開採阿拉斯加天然氣，至少要先投資440億美元，建置一條長達1,300公里的天然氣管線，將天然氣從阿拉斯加偏遠的北部輸送到南部，再加壓形成液化天然氣後，運往日本、韓國和台灣。
當時民眾黨立委張啟楷一度關切，中油與美方簽約採購天然氣，是否要先投資440億美元的一半，也就是220億美元（約新台幣6,600億元）；時至今日，經濟部上下都未對投資金額有進一步評論。
唯一可以確定的是，中油為100%國營事業，如若真的是由中油投資，最後買單的仍是中華民國政府直接投資美國。
再有，若中油投資阿拉斯加天然氣管線並取得半數股權，估算投資額為220億美元；那具體承諾的直接投資中，扣除台積電已承諾的1000億美元，剩下的1280億美元全都是「台灣模式」的AI伺服器產業聚落？台灣的「電子五哥」們，有這麼大的投資量能？
五、國家信保
針對「上限」2500億美元的國家信保支持金融機構授信融資額度，鄭麗君說明，以保證成數5-6成，承載倍數15-20倍之間，最終國家信保基金規模將落在62.5億美元至100億美元區間。
此外，因MOU未載明年限，將視企業所需申請，政府預備分成5期規劃國家信保基金，第1期到位1/5，分期注入達62.5億美元，最高不逾100億美元。
若將該基金規模換算成新台幣，約在1975億元至3160億元之間，若分5年，每年注資規模約新台幣494億元至790億元。
鄭麗君也表示，信保專款機制來源，來自政府與銀行共同組成。國發基金將邀公股及民營銀行一起參與。所以，有哪些銀行願意加入？
此外，科技業也紛紛表示，盼國家融資信保能比照中小企業信保，給予利息補貼，政府有準備了嗎？
六、對經濟影響
最後，根據目前經濟部產發署釋出，委託智庫進行的研究結果，當對等關稅由原本32%降至15%且不疊加的情境評估，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。但因為擴大對美投資，台灣GDP將損失多少，經濟成長率及稅收將下降多少，對此，似乎都還未見到進一步說明。
