【一文看懂】台股主動式ETF暴衝、統一、群益大贏家！ 明年業者1月瘋搶進

股市配圖。廖瑞祥攝



台股主動式ETF火熱趨勢將燒到2026年。目前台股ETF總規模已突破3.8兆元，其中6檔主動ETF掛牌不到一年，合計規模已突破千億大關，已達到71檔掛牌被動式ETF的三分之一強，成長規模驚人。業者透露，當前台股ETF開始以主動式為主軸，2026年光是1月就有13檔ETF搶掛牌，其中主動式多達7檔，預料在國泰投信「出關」後，市場競爭加劇，未來產品如何差異化，將成為重中之重。

台股ETF成長前五名。資料照

自金管會開放主動式及平衡型ETF以來，證交所目前已有15檔新型態ETF（13檔主動式ETF及2檔平衡型ETF）上市，累計資產規模突破1,500億元。

廣告 廣告

今年台股主動式ETF檔數來到6檔，整體規模創高突破千億大關，統計至12月23日，規模已來到1113.65億，年底前預計還有00992A、00987A兩檔將上市，規模持續增長可期，儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

以2025年6檔主動式台股ETF上市來看依序為00980A、00981A、00982A、00984A、00985A、00991A，統計至12月23日，規模成長576.94%、1611.33%、456.25%、192.93%、466.92%、45.92%。其中00981A、00982A規模僅用不到一年的時間就分別達484億元、284億元，跑贏部分被動式ETF。爆發成長力道驚人。

值得注意的是，國泰投信日宣布攜手大和資產管理，合作推出日本REITs（不動產投資信託）、國泰日本不動產ETF參與市場，獲得金管會核准，將於2026年1月19日至21日募集。

業界解讀，國泰投信因案被金管會「關禁閉」停發ETF，如今終於解禁，下一步就會送出申請發行台股主動ETF，業界盛傳明年會發10檔基金搶攻市場，預料其他業者也不會坐視，因此市場熱鬧可期。

台股主動式ETF成長幅度。資料照

投信業者分析，台股2024年由高股息ETF領銜演出，讓台股開始出現質變，ETF買盤已成為「類外資」，在台股扮演的角色越來越像大型法人（如外資），且具有影響市場的資金規模和操作特性。

群益投信表示，主動式ETF操作上，可適時參酌時事對各產業影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。

統一投信表示，台股行情熱絡，投資人利用ETF進場布局，也為市場注入資金活水。台股步入主動式ETF元年，部分主動式ETF以亮眼績效，獲得投資人認同，有望持續帶來資金流入，推升主動式ETF市場規模穩步成長。主動式ETF績效仰賴經理人操作，主動投資團隊實力堅強的基金公司，具備相對優勢，這個市場中的品牌化現象也會越趨明顯。

更多太報報導

台股跟著美股衝！00990A 居主動式ETF漲幅居冠續登成交王

台指期夜盤攻克兩萬八後再接再厲! 市值型ETF殺出重圍

全台首檔科技七巨頭ETF來了! 櫃買彭博聯名首發、009815 AI趨勢持股100%！