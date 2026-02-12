一文看懂／史上第8次特赦！歷任總統赦免名單 共55人獲赦免

政治中心／倪譽瑋報導

2026年2月12日，總統賴清德特赦面臨極沉重照護壓力的八旬婦人林劉龍子，成為中華民國史上第8次特赦。綜觀過去案例，從蔣介石一路到賴清德，共計特赦達55人。本文將整理特赦是什麼等相關觀念，並回顧各總統的特赦史。

特赦是什麼？特赦與大赦差別？

依據《中華民國憲法》第40條，總統可以行使大赦、特赦、減刑及復權之權，並依據《赦免法》執行。大赦是罪名與刑罰都會免除、特赦是免除刑罰執行，不免除罪名、減刑是減輕刑罰、復權是回復被褫奪的公權。

目前台灣自行憲後，還尚未有總統行使過「大赦」。而特赦人數，截至2026年2月12日，共計達到55人。

蔣介石特赦案 含彭明敏等3人

回顧特赦案例，1936年張學良發動西安事變，事變解決後，蔣介石向國民政府呈請，請求對張學良「予以赦免」，1937年1月，時任國民政府主席林森特赦張學良，但仍須接受「管束」。

到了1961年，曾從事敵後工作並獲得戰功的蔡興，其過失致死罪由時任總統蔣介石特赦。1964年，時任國立台灣大學政治系主任的彭明敏發表「台灣自救宣言」，否定反攻大陸的可能性，遭到逮捕並被判刑，1965年11月蔣介石特赦他。

李登輝、陳水扁時期 特赦共達49人

蔣介石之後，1990年的5月，時任總統李登輝特赦「美麗島事件」27人。到了陳水扁時期，先前曾發生19人因宗教信仰，拒服兵役觸犯《陸海空軍刑法》的抗命罪並被判刑入獄；還有臥軌抗爭的工運人士曾茂興、被控搶劫銀樓，最終認定為冤案蘇炳坤。2000年12月10日，陳水扁特赦19名拒服兵役者、曾茂興與蘇炳坤共21人。

2003年至2004年間，「白米炸彈客」楊儒門為訴求台灣加入世界貿易組織（WTO）後，政府應保護農民，在多處公共場所放置內含白米的爆裂物，2004年11月自首。2007年6月，陳水扁特赦了楊儒門，這是其任內第二次行使赦免權。

蔡英文特赦案 涉原住民、軍人共3人

接著是蔡英文總統時期，布農族原住民獵人王光祿被控「持土造長槍捕獵長鬃山羊、山羌」，處有期徒刑後，2021年5月蔡英文特赦他，考量王光祿狩獵是為供罹病的家人食用，且「狩獵自用」經大法官判斷屬於原住民傳統文化範疇。

蔡英文總統任內第二次行使特赦權，是在2022年4月，過去時任陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，指示行政士張淯森以漢光演習「加菜金」核銷餐費，兩人因違反經費使用規定被判刑，考量到兩人並非將公有財物挪為私用或中飽私囊、支用金額甚微卻刑度極重，予以特赦。

賴清德特赦案 林劉龍子長照悲劇

到了賴清德總統時期，八旬婦人林劉龍子，長年照料極重度身心障礙的兒子，2023年因年老力衰無力照顧而結束對方的生命。一審法官最終以「殺人罪」判處2年6個月徒刑，並建請總統予以特赦。

林劉龍子案在社會高度關注下，2026年2月12日，賴清德行使任內首次特赦，考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子的行為，是長期照顧重擔下的極端悲劇，她雖涉犯重大罪名，但情堪憫恕，政府採取免刑不免罪特赦，以回應個案人道處境。

