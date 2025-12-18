【一文看懂】在野提彈劾賴清德、卓榮泰 行憲後首位遭彈劾閣揆是「他」

在野黨提案將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾。資料照片



立法院司法法制委員會今（12/18）在藍白聯手下，強勢通過民眾黨團總召黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇所提出臨時提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，另外，黃國昌也預告，民眾黨團將在院會中正式提出總統賴清德的彈劾案。《太報》就彈劾總統、行政院長憲政程序，帶領讀者一窺中華民國史上的彈劾案例。

依照《憲法增修條文》規定，立法院對於總統、副總統的彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議（57席），全體立法委員三分之二以上決議（76席），聲請司法院大法官審理。

憲法法庭若認定符合法定程序，將舉行言詞辯論等審理程序。經大法官現有總額2／3以上參與評議，且參與評議的大法官不可以低於10人；並經大法官現有總額2／3以上同意，且同意人數不得低於9人，總統、副總統的彈劾案成立。一旦通過，被彈劾的總統或副總統應自判決生效日起解除職。

1952年時，時任副總統的李宗仁代行總統職權期間，因棄職出國，遭監察院彈劾，國民大會決議罷免解職（當年總統選舉、罷免由國民大會代議執行）。

至於行政院長的彈劾案，則回到《憲法增修條文》第7條規定，監察院對於中央、地方公務人員及司法院、考試院人員之彈劾案，須經監察委員二人以上之提議，9人以上之審查及決定，始得提出。

根據監察院資料，中國民國史上，針對行政院長彈劾案共兩起，第一起是在國民政府時期，1932年上海一二八事變發生後，當時行政院長汪兆銘（汪精衛）未依當年「國民政府組織法」第27條規定，停戰協議須先經立院同意，就逕行與日本締結上海停戰協定。

當時行政院、外交部雖經中央政治會議許可簽訂該協定，隨後向立法院報告，但當年監察院長于右任堅持任何重大法案應先送立法院審議，監察院為維護法制，以行為違法對行政院長汪兆銘進行彈劾。

中華民國行憲後，監察院對國家最高行政首長的行政院長所提出的唯一一件彈劾案，則是發生在1957年，監察院因軍公教待遇問題，約詢當時行政院長俞鴻鈞，俞鴻鈞認為，《憲法》為規定行政院長必須至監察院報告備詢；監察院則主張，行政院長面對最高監察機關，不能豁免。俞鴻鈞因此成為首位被彈劾的閣揆，當時懲戒處分為申誡，但俞鴻鈞為憲政責任，宣布辭去行政院院長一職。

不論在野黨團要針對總統賴清德或是行政院長卓榮泰提出彈劾案，首先要先讓憲法法庭恢復運作，另外，一直高喊廢除考監的動作，恐怕也得緩一緩。

