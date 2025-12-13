【一文看懂】基隆河污染18萬戶自來水的教訓 水源保護區違法問題有多嚴峻？

為免浮油流入基隆河，在碇內大排設攔油索、吸油綿、沙包。取自謝國樑臉書



水龍頭打開，自來水嘩啦啦流出來，曾是你我習慣的日常，卻在基隆河水污染事件被打破。據台水公司統計，全台自來水原水皆為河川及水庫取水聯合運用，豐水期主要取自河川、枯水期再由水庫供水，全國平均有逾1/3的取水來自河川，但取水口污染層出不窮，誰該確保全民用水安全？

台水公司11月27日清晨在基隆河八堵抽水站驚見河面出現油污，雖立即停抽基隆河原水，但受污染水源仍進入自來水供水系統，用戶陸續發現自來水有汽油味，水塔也被油污污染，據統計，基隆、汐止共約18萬用戶受影響。

廣告 廣告

水源污染責任在誰？

事發之初，基隆市環保局立即稽查台水公司，發現八堵抽水站水面油膜感測器故障，進而依《飲用水管理條例》對台水公司開罰50萬元。

台水公司則解釋，油膜感測器共有2台，壞的那1台已報廢未拆除，但正常運作的那1台，偵測器是透過光線反射感應，並非偵測異味，事發時光線微弱而影響偵測結果。

台水公司雖然解釋油膜感測器沒壞，只是光線影響偵測結果；但外界不免質疑，既然油膜感測器需要透過光線反射感應，代表清晨、陰天、夜晚都有失效之虞，過去從基隆河抽取原水不分畫夜，恐已低估原水安全風險。

基隆市環保局更是尷尬，雖搶在第一時間對台水開罰；但依《自來水法》及《水污染防治法》規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，也就是基隆河出現污染源，劍指地方環保局查察不力。

為免浮油流入基隆河，在碇內大排設攔油索、吸油綿、沙包。取自謝國樑臉書

誰是基隆河水源污染凶手？

據經濟部、環境部12月10日共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」中的說明，事發後，基隆市環保局巡查周邊溝渠及基隆河上游以追查污染源，陸續找到2件違規工廠，分別是12月1日稽查發現國光客運旗下的盛星動力，車輛保修用水量超過每天上限，且貯油桶容量達1噸，還未設防溢堤，有外溢風險，遭裁處罰鍰100萬並勒令停工。

12月3日稽查又發現方正倉儲的運達航運公司，原本只申請倉儲使用，卻在現場進行彩繪貨櫃作業，清洗油漆桶廢水也直接排放到基隆市暖暖區源遠路102巷溝渠，也遭裁處罰鍰60萬元。

雖然依污染油品特性斷定，這2家違法工廠都不是事件元凶，但環境部水保司長王嶽斌點出了一個關鍵重點，基隆河上游為水源保護區，不論是基隆市暖暖區，甚至更上游的新北市四腳亭、瑞芳皆在劃設範圍內，土地使用有其容許項目及限制。

依《自來水法》第11條規定，無論是車輛檢修與保養、彩繪貨櫃噴等污染性工廠，都已違反土地分區使用，有污染水源疑慮，正本清源之道，就是地方政府平時有聯合跨局處稽查小組，從土地使用管制、水源保護、禁止污染源等方向定期巡查與稽查。

市府加速清除碇內溝渠水面油污，協助恢復河道水質。基隆市府提供

元凶呼之欲出？

基隆地檢署12月10日搜索收取廢油污水的「將誠公司」，經12月11日複訊至深夜11時許，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大。公司依規定在收取廢油污水後，須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，但疑似為節省清除成本，竟將收取的廢油污水儲放在油罐車上，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，流入基隆河。

將誠公司登記不在暖暖區的水源保護區內，而是在「基隆市信義區東信路236巷55號」，營業項目包括汽車拖吊、停車場經營、廢棄物處理、汽車修理、汽機車零件配備批發零售、廢棄物清理清除、船舶抽取廢油廢水等業別。

根據《自來水法》第11條，水質水量保護區內除了禁止濫墾濫伐，也不能變更河道、不得探採礦、排放超標的工礦廢水或家庭污水、不能設污染性工廠、設置圾圾掩埋或棄置垃圾、不得以營利為目標飼養家畜家禽、不得興建擴建高爾夫球場、不得興建核能或放射性廢棄物儲存場。

這與基隆地檢署查獲將誠公司在暖暖區工廠內存有大批儲油槽、油罐車，顯然已踩到水質水量保護區不得設立項目的紅線。

「水質行動檢驗車」進駐疑似基隆河汚染源現場。台水公司提供

補破網！環境部督促市府全面盤查

環境部次長葉俊宏也在10日記者會上表示，基隆市府環保局應全面盤查，水源保護區內是否有應列管而無列管的工廠。環境部也將補助基隆市府環保局水質稽查檢驗計劃，包括巡查人力、監測設備。並提醒各地方政府在水源保護區內必須要經常性稽查和檢測。

葉俊宏話說得委婉，但外界不免擔憂，全國各地方政府，又有多少因為欠缺巡查人力、監測設備，而疏於對水源保護區內必要的聯合性稽查。

另外，環境部身為中央主管機關，過去是否落實督導各地方政府環保局對水源保護區有經常性的聯合稽查行動？中央對地方的監管有否失靈？

基隆河油污事件污染點。台水公司提供

除了基隆 其他河川取水安全嗎？

台水公司統計，河川取水約占整體自來水來源的1/3。台灣西部自來源多是河川（地面水）及水庫取水的聯合運用，豐水期水源主要取自河川，枯水期再由水庫補充。從新北市的大漢溪、三峽河，新竹的頭前溪、台中的大安及大甲溪、雲林彰化的濁水溪、高雄的高屏溪都是大規模的自來水取水來源。顯見，地方政府在水源保護區稽查力度，與全民用水品質高度相關。

以本次查獲違法業者為例，運達航運一開始向基隆市府申請登記的是倉儲業，不是污染性工廠，但久而久之卻擴增了非登記項目中的行為，居然在倉儲廠區幫貨櫃進行噴漆彩繪的污染性業務。

就如王嶽斌所說，正本清源之道仍是地方政府應持續追蹤工廠的實際經營有否非原本登記項目的營運行為，環保單位也要稽查排放許可登記事項是否與現行運作一致。

環境部後續作為。太報製表

亡羊補牢 台水加強水質監測

為彌補自來水油污偵測盲點，加強水質監測力道，台水公司八堵抽水站在既有6項監測程序中，再增設「水中油污監測儀」、「連續性熱嗅儀設備」，以儀器辨別水體臭味，解決油膜感測器光線不足辨視度不佳的弱點 ；也在新山淨水場規劃增設水中油污監測儀。

而全國高達1/3的自來水水源來自河川，台水公司顯然有必要通盤評估各個抽水站是否需要增添儀器設備，以確保全民用水安全。

至於何時才能完成全國盤查？台水公司副總武經文只表示，因各地方特性及取水方式不盡相同，各地淨水場會依據原水的特性來考量設置哪些水質監測儀器；所需經費也要盤點檢討後才能確定。

一場基隆河油污事件，三重把關失靈，拉響了18萬戶自來水用戶的水質安全警報，如果天真以為只要火速找到偷排廢水元凶就結案讓事件落幕，恐怕就過於草率。不肖業者非法排放、水源保護區違規工廠絕非基隆河流域獨有，各大河川流域都有未爆彈，從中央對地方的監管力度、地方政府稽查頻率、乃至台水公司各個取水口儀器排查，恐怕都得上緊發條。

台水監測設備。太報製表

基隆河油污事件污染點。台水公司提供

更多太報報導

基隆河污染元凶將水落石出？ 環境部：已鎖定特定業者待搜查

基隆河油污事件 台水：受災戶減免水費半個月 開設「馬上辦中心」

外界指控監測失靈 台水公司冤喊「我不是污染權責機關」