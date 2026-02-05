【一文看懂】好多人都丟錯！舊衣物、棉被、枕頭怎麼丟？環保局解答了

生活中心／陳慈鈴報導

農曆過年即將到來，家家戶戶忙著除舊布新。但舊棉被、舊衣服該怎麼丟，其實大有學問。對此，新北市環保局就說明丟棄方法，提醒民眾不要丟錯，若是沒有依照規定處理，可能因此挨罰6000元。

4大類舊衣物只能丟垃圾車

「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，通通裝專用垃圾袋交給循線垃圾車，包括內衣褲、泳衣、睡衣、破損或髒污衣物。

舊衣物如何處理？

只要是其他的乾淨舊衣，清洗整理後，可投入新北環保局核准的舊衣回收箱或是交給清潔隊循線回收車。

舊棉被、枕頭直接丟垃圾車！

棉被、枕頭都屬於不可回收物品，單一物件大小「超過25公升」，可免用專用垃圾袋直接丟垃圾車；「小於25公升」，需要裝垃圾專用袋交給循線垃圾車。

不想浪費怎麼辦？

環保組織RE-THINK重新思考於《回收大百科》網站指出，棉被、枕頭因回收價格低、太難處理或太髒等，造成它沒有回收價值。建議丟棄前可以先聯繫社會福利單位或流浪動物、野生動物照護單位，或許就能讓舊被子延續價值、照顧到更多的生命。

