【一文看懂】小紅書為何被禁？沒刪會罰嗎？300萬用戶快備份

在台用戶已逾300萬人「小紅書」APP將遭禁1年，這一年使用台灣網路將無法開啟與使用小紅書，為何小紅書會被重手處置？下載小紅書APP未刪除會怎麼樣？使用是否受到影響？《太報》一文帶你了解。

小紅書被禁原因

■「小紅書」APP自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。

■平台未在台設置法律代表人，因無法管轄，無法依法調取必要資料，偵辦面臨重大困難，被害人求償無門。

■為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日，透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。

使用會被罰嗎？

■小紅書「停止解析、限制接取」，代表封鎖期間帳號仍在，但台灣網路無法連結到小紅書的伺服器。APP會出現無限轉圈等狀況。

■未刪除APP不會開罰。不過，內政部呼籲用戶停用、卸載，避免讓個資曝露在外流的風險中。

使用VPN能繞過封鎖嗎？

使用VPN連至國外伺服器仍可能打開小紅書，但不在台灣網路環境的保護範圍內，導致個資外流、遭詐騙。

禁止小紅書受影響者？

■創作者：帳號停擺無法更新內容，中斷與粉絲的互動。

■商家：營銷中斷、無法進行客服服務，營收受到影響。

■消費者：無法查閱美妝、購物及旅遊心得資訊。

前述用戶建議趕快備份上面資料，以免到時候無法登入使用。

小紅書何時解禁？

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

