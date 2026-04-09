【一文看懂】川普對伊朗開戰的五大目標 如今實現多少？

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美國總統川普在對伊朗發出的最後通牒到期前一個半小時宣布達成停火共識。美聯社資料照片



美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲當天，川普總統曾透過社群平台發布一段8分鐘長的影片，闡述戰爭目標。4月7日，在戰爭打了6週以後，雙方宣布暫時停火兩週，展開和平談判。

美國與伊朗均宣稱勝利，儘管雙方在伊朗能否保有濃縮鈾、荷姆茲海峽控制權等議題上仍存在巨大分歧。

以下是《紐約時報》根據影片中川普描述的五個目標，對戰爭現況的評估：

●川普目標一：徹底摧毀伊朗飛彈及飛彈工業

川普說：「我們將摧毀他們的飛彈，將他們的飛彈工業夷為平地，摧毀殆盡。」

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《紐時》指出，美國與以色列已透過空襲摧毀伊朗大量彈道飛彈與發射架，但仍有許多飛彈未受損。停火首日，伊朗仍在該地區發射飛彈，並使用攻擊型無人機。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在8日的記者會指出，美軍空襲摧毀了「超過450處彈道飛彈儲存設施」，以及80%的飛彈生產設施。但《紐時》指出，這些數字只能反映部分現況。

美方最新情報報告指出，伊朗軍方會在美以轟炸後迅速挖掘地下飛彈掩體與發射井，數小時後就能恢復運作。部分區域官員表示，目前無法準確評估伊朗剩餘飛彈數量，而且伊朗軍方會使用機動發射架以躲避監控。

●川普目標二：徹底摧毀伊朗海軍

川普說：「我們將殲滅他們的海軍。」

《紐時》指出，美國與以色列已摧毀伊朗海軍的大部分力量，其中一次值得注意的攻擊發生在三月初，美軍潛艦於斯里蘭卡附近擊沉伊朗驅逐艦「德納號」（IRIS Dena），約180名船員大多喪生。

然而，伊朗軍方仍控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），可自陸地發射武器威脅過往船隻。

●川普目標三：大幅削弱伊朗的代理恐怖組織

川普說：「我們要確保該地區的恐怖代理勢力不再破壞地區或全球穩定，也不再攻擊我們的部隊。」

川普指的是伊朗支持的中東武裝團體。《紐時》指出，這些組織仍相當活躍，例如在伊拉克，就有人向美國領館建築發射火箭彈。

其中軍力最強大的黎巴嫩真主黨（Hezbollah），近年頻遭以色列攻擊，但未被摧毀，仍持續向以色列發射火箭彈。

以色列已入侵黎巴嫩，可能佔領南部部分地區，且在8日停火協議生效後，仍持續空襲黎巴嫩。巴基斯坦與伊朗表示，停火協議應涵蓋黎巴嫩，但美國與以色列已否認，伊朗已因此揚言退出停火。

●川普目標四：確保伊朗不會取得核武

川普說：「我們將確保伊朗不會獲得核武器。這是非常簡明的訊息 —— 他們永遠不會擁有核武。」

美以對伊朗開戰前，美方情報機構並未做出伊朗決定開發核武的評估，但川普政府稱，伊朗提煉及儲存的高濃縮鈾顯示，該國仍保留製造核武的選項。

川普去年6月下令空襲伊朗三處核設施，造成重創，但美方官員認為部分高濃縮鈾仍埋在廢墟隧道中。川普8日在社群平台發文稱，美國將與伊朗合作挖出並移除濃縮鈾；但伊朗7日宣稱美方同意作為談判基礎的10點停戰方案中，納入了許伊朗保留濃縮鈾的條款，顯示雙方仍存在極大分歧。

●川普目標五：推翻伊朗政權 讓人民自由

川普向伊朗人民喊話，稱「你們的自由時刻即將到來」。他呼籲伊朗人民在美以空襲行動後「接管政府」，還說「這應該是你們幾個世代的唯一機會」。

《紐時》指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在開戰前曾向川普保證，以色列將激發民眾起義，推翻伊朗政府，但這件事並未發生。

川普與美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）聲稱美國已完成「政權更迭」，因為空襲已擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與其他高層官員。

然而，新任最高領袖穆吉塔巴哈米尼（Mojtaba Khamenei）是哈米尼之子，仍是與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）結盟的強硬派。當前的伊朗政權仍是神權政府，專制且反美，且持續進行抵抗戰爭。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近期接受美國廣播公司（ABC）訪問時，就懷疑伊朗是否真正改變。他直言，問題癥結在於伊朗神權政府的領導者，「如果現在由更理性的領導人掌權，對我們、對他們、對全世界都是好消息。但我們也必須做好準備，事情恐怕並非如此」。

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