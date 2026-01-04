一文看懂／川普突襲首都抓走馬杜洛 委內瑞拉人為何開心？
編譯張渝萍／綜合報導
川普對委內瑞拉展開的軍事行動引爆全美各地3日爆發多起抗議活動，從華府到紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯等大城市，不少反戰團體紛紛上街抗議這次行動，但委內瑞拉裔民眾卻大多抱持支持態度，認為終於要終結這個讓國家陷入貧窮的政權。
委內瑞拉裔青年極度樂觀
BBC記者報導指，他在佛州多拉爾（Doral）的集會上與大約十幾人交談過，目前仍未有人對委內瑞拉的政權轉型或未來走向表達任何擔憂。
該記者稱他遇到一名非常樂觀、現年21歲、在邁阿密出生的委內瑞拉役青年阿特里斯坦（Luis Atristain）。他與朋友戴著紅色的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）帽子。
阿特里斯坦說，早上他和朋友外出時，委內瑞拉的熟人傳給他一些空襲的影片。他一再表示，自己非常感謝川普，認為川普「說到做到」，而且在今天做到了歷屆美國政府未能做到的事，「川普真的為委內瑞拉人民做了這件事，我們都非常高興。」
阿特里斯坦表示，他預期馬杜洛下台，將為數百萬長期在制裁與物資短缺下受苦、經濟停滯多年的委內瑞拉人帶來經濟上的喘息空間，「資金將大量湧入，機會將會非常多。」
Before liberals try to spin what happened in Venezuela with Nicholas Maduro and his wife....here are Venezuelans.
They're happy that the tyrannical regime is over. pic.twitter.com/vtimkPwpSI
— Sassafrass84 (@Sassafrass_84) January 3, 2026
「我們很害怕，但也抱著希望」
CNN報導指，住在邁阿密的委內瑞拉裔美國人拉拉（Marisela Lara）說，「我媽媽都感受到（轟炸）的震動，只慶幸我的父母沒住在炸彈烙下的附近。」她表示：「我們很害怕，但也抱有希望。昨晚可能是結束30年惡夢的開始。」
另一名住在西班牙的委內瑞拉裔美國人也向CNN表示：「從我有記憶以來，我們就一直生活在一個壓迫、殺害並掠奪委內瑞拉人民的獨裁政權之下。多虧了美國，今天很可能成為委內瑞拉歷史上最具關鍵性的日子之一，也是重新開始、重建這個曾經偉大國家的新契機。」
「希望美國持續轟炸」
但也有人對國內局勢的不確定性表達憂慮，一名住在紐約市的委內瑞拉裔美國人卡斯提約（Daniel Castillo）說，「我認為沒有人知道接下來會發生什麼，因為（內政部長）迪奧斯達多仍然在。」另一名住在紐約市的委內瑞拉人補充：「我們希望空襲能持續下去，直到他們被全部清除。」
委內瑞拉裔美國人西拉加（Beatriz Sigala）也說：「在多年不敢置信之後，這一刻讓人感到不真實，終於看見希望，興奮卻又帶著不安。」
