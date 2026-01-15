一文看懂／川普若伊朗動武 有哪些武器可用、首先針對哪些目標？

編譯莊佳芳／綜合報導

川普再度針對伊朗局勢放話，揚言不排除對伊朗動武，他聲稱出手是為了聲援伊朗民眾。

分析指，若美方採取軍事行動，勢必要鎖定伊朗伊斯蘭革命衛隊等核心鎮壓力量，但其據點多位於人口稠密區，恐引發平民傷亡風險。專家認為，川普若出手，可能延續其偏好短時間、高精準度、低美軍風險的突襲模式，因此可能採用戰斧巡弋飛彈或聯合防區外空對地飛彈等，進行遠程射擊。在伊朗暴動情勢升溫之際，美方一舉一動都牽動中東局勢與國際情勢。

川普再次揚言對伊朗動武

川普一直將美軍在去年6月21日對伊朗發動的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）視為其最偉大的軍事勝利之一。當時美國空軍使用B-2轟炸機投下多枚GBU-57巨型鑽地彈，擊中了伊朗兩處核設施。

隨著伊朗爆發近年規模最大的全國性暴動，川普再次揚言要對伊朗進行攻擊，並聲稱是為了聲援數十萬走上街頭，對抗德黑蘭當局的伊朗民眾。暴動仍持續，死亡人數也不停攀升，據非政府組織「伊朗人權」（IHR）統計，截至14日已經有3428名示威者死亡，超過1萬人遭逮捕。

川普稱若對伊朗出手，是為了聲援反抗政府的伊朗民眾。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

行動必須精準打擊目標

CNN引述分析人士說法表示，若美國真要動武，就必須集中攻擊伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），或是其附屬組織巴斯基民兵（Basij militia）及伊朗警察部隊等，因為他們才是此次血腥鎮壓的主要執行者，但這些據點都位於人口稠密地區，貿然襲擊恐造成平民傷亡。

前美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心行動主任舒斯特（Carl Schuster）表示，美國採取任何行動都需要非常精準，避免傷及平民，也避免讓美國從解放力量，變成試圖控制伊朗情勢的外國勢力。

美國可能的目標有哪些？

澳洲格里菲斯大學亞洲研究中心（Griffith Asia Institute）訪問學者雷頓（Peter Layton）表示，攻擊伊朗最高領導層的弱點可能是選擇之一，但其影響較間接，因為伊朗當局已經從以色列去年擊斃伊朗軍方高層與核科學家的事件中汲取教訓。

雷頓接著向CNN表示，攻擊伊朗革命衛隊領導層在各地擁有的企業或主要經濟來源，是第二個可能的選項，他引述澳洲政府的分析表示，伊朗國內生產毛額中，有三分之一至三分之二由伊朗革命衛隊控制。

舒斯特也分析指出，伊朗革命衛隊與伊朗最高領導層之間存在的隔閡也可能是美國可以攻擊的目標之一，他表示，美國的目標是讓革命衛隊領導層與基層士兵為自身的生存考慮，而非政權的生存，他進一步補充，伊朗革命衛隊本身從來就不是一個會走向自我毀滅的組織。

美國媒體CBS記者梅耶（Kellie Meyer），發文指出一個美軍航空母艦打擊群，正從南海轉往中東地區，預計一週後抵達。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal）

美國若動武可能會使用哪些武器？

舒斯特表示，美國可能會使用戰斧巡弋飛彈對伊朗革命衛的地面基地進行攻擊，該飛彈不僅具有高精準度，還可以從美國海軍潛艦上發射，能大幅降低美軍傷亡的風險。另外一種飛彈選擇則可能是聯合防區外空對地飛彈（JASSM），其射程可達1000公里，美國多種戰機都可搭載，包括F-15、F-16戰鬥機與B-1、B-2轟炸機等。

雷頓表示，美國也可能選擇使用無人機作戰，因為人為駕駛戰機投擲短程或非導引炸彈，都被認為是風險較大的選項。他分析若川普真的決定出擊，行動將會跟上次的午夜重錘一樣，非常快速，因為當前的美國政府傾向短時間、對美軍風險最小的突襲行動，而達成此目標最可能的方法就是襲擊波斯灣的石油設施。

只是一場軍事作秀

CNN報導，雷頓認為無論川普政府選擇以何種方式打擊伊朗，都必將是一場「戲劇性的作秀」，因為其本來就喜歡搞噱頭、吸引媒體關注。他分析，美方的襲擊可能對伊朗中長期經濟造成損害，勢必將再次引起國際間的軒然大波。

