一文看懂／川普閃電突襲委國、秒抓馬杜洛 整個行動有哪些爭議？

編譯張渝萍／綜合報導

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），將他與妻子綁回紐約，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。然而，此舉已引發部分國際領袖的譴責。

本文將根據路透報導，簡介川普這場「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）行動爭議。

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自白宮X）

美國攻擊委內瑞拉，發生什麼事？

美軍3日清晨對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕了長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛，以及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。

川普過去一直要求馬杜洛交出政權，並指控他支持被美國列為恐怖組織的販毒集團，還稱這些集團導致數以千計美國人因非法毒品死亡。

自去年9月以來，美軍已在加勒比海與太平洋地區，對涉嫌自委內瑞拉出發的毒品走私船隻發動至少30次攻擊，造成逾百人死亡。法律專家指出，這些行動可能已違反美國國內法與國際法。

川普政府如何為攻擊行動辯護？

美國官方表示，司法部請求軍方協助逮捕馬杜洛。馬杜洛與妻子、兒子、兩名政治人物及一名涉嫌國際幫派首腦，皆已遭紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品與武器犯罪。

司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上表示，這些被告「很快就會在美國本土、美國法院，面對美國司法的全面制裁」。

戈茨轉發馬杜洛被美國關押待審的畫面，馬杜洛雖然被上銬，但開心比讚。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

然而，在記者會上，川普指責委內瑞拉「竊取美國的石油利益」，並稱華府將奪回這些利益，且計畫在一段時間內「接管並管理委內瑞拉」，但未提出具體細節。

多名國際法專家指出，川普政府同時將此行動描述為「執法任務」與「長期控制委內瑞拉的前奏」，讓法律論述顯得混亂。

美國東北大學憲法法教授保羅（Jeremy Paul）表示：「你不能一方面說這是執法行動，轉頭又說現在需要接管這個國家，邏輯上根本站不住腳。」

川普指責委內瑞拉「竊取美國的石油利益」，並稱華府將奪回這些利益。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

法律怎麼說？

美國憲法賦予國會宣戰權，但總統是三軍統帥，歷屆總統皆曾在「行動規模有限、符合國家利益」的情況下，主張可自行發動軍事行動。

川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles）去年底在接受《浮華世界》（Vanity Fair）訪問時表示，若川普授權在委內瑞拉「進行某些地面行動」，將需要國會批准。國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，國會在3日行動前並未被知會。

依國際法規定，國家不得在國際關係中使用武力，除非符合極為有限的例外情況，例如獲得聯合國安理會授權，或基於自我防衛。

法律專家指出，販毒與幫派暴力屬於刑事犯罪，並未達到國際法所承認、可構成武裝衝突並合理化軍事回應的門檻。

哥倫比亞大學國家安全法教授韋克斯曼（Matthew Waxman）表示：「僅有刑事起訴，並不足以構成使用軍事力量推翻外國政府的法律依據，政府很可能會再援引『自我防衛』的理論來支撐行動。」

美國自 2019 年起即未承認馬杜洛為委內瑞拉合法領導人，理由是該國選舉遭到操縱。

是否有前例？

美國過去曾在海外逮捕刑事嫌犯，例如在利比亞，但通常會尋求當地政府同意。

儘管美國將馬杜洛描述為非法領導人，華府並未承認任何其他委內瑞拉領袖，能夠合法授權逮捕馬杜洛。

1989 年，美國在類似情況下逮捕了巴拿馬領導人諾瑞嘉（Manuel Noriega）。諾瑞嘉當時已遭毒品相關罪名起訴，美方稱其行動是為了保護美國公民，因巴拿馬軍隊曾殺害一名美軍士兵。

當時美國也指控諾瑞嘉為非法領導人，並承認其在選舉中聲稱擊敗的對手才是巴拿馬合法領袖。

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández） 2022年被引渡至美國，後因毒品相關罪名遭判45年徒刑。川普於去年 12 月赦免了葉南德茲。

法律專家普遍對美國是否會為其在委內瑞拉的行動承擔實質法律責任持懷疑態度，理由是國際法缺乏有效的執行機制，「即使這些行為不合法，也很難想像有任何法律機構，能對本屆政府施加任何有實質性的法律後果。」

