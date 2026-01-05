一文看懂／川普閃電逮捕馬杜洛 全球能源版圖的劇烈洗牌

財經中心／廖珪如報導

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

美軍3日對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被押送離境。美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，川普4日在記者會中直言，將允許美國大型石油公司進入委國，修復設施並開採原油。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行。

由於委內瑞拉是能源大國，川普的行動會對政治經濟引發什麼「蝴蝶效應」全球都在關注；目前有台新投顧分析點出川普目前的現況，及未來可能的能源變化。

法律定性與權力擴張：以「執法」名義規避戰爭授權限制

報告分析，目前川普政府的法律辯護（繞過國會）法律基礎在擴張解釋總統的憲法第二條固有權力，其核心論述是將行動定義為「執法」而非「戰爭」，將委內瑞拉政府定義為「販毒集團（Narco-terrorist organization）」，將馬杜羅等人視為「非法戰鬥人員（Unlawful Combatants）」，宣稱與其已處於「武裝衝突」狀態。目標：規避《戰爭權力決議案》（War Powers Resolution）對總統發動戰爭的限制。目前，川普支持者主張（Rubio/Thune）Marco Rubio（國務卿）：表示行動旨在保護美國免受「迫在眉睫的威脅」．且需要絕對保密性。John Thune（美國參議員）：對逮捕馬杜洛表示支持，並肯定美軍執行「必要的任務行動」。

美國國會跨黨派反彈：捍衛宣戰權與防止軍事泥淖化

而美國國會強烈反彈（跨黨派質疑）法律依據憲法第一條賦予國會的宣戰權與預算權。其核心川普未經授權的軍事佔領及「運營」他國政府，嚴重違憲。Chuck Schumer（民主黨參議員）：川普「經營」委內瑞拉的想法應讓所有美國人感到恐懼，這讓人聯想到伊拉克戰爭後的泥淖。Tim Kaine（民主黨參議員）：將於下週推動參議院就《戰爭權力法案》進行表決，意在防止美國總統川普未來再度繞過國會，對委內瑞拉或其他國家發動軍事行動。Rand Paul（共和黨參議員）預計將支持該案。Alexandria Ocasio-Cortez（民主黨眾議員）：這根本不關於毒品．而是「關於石油和政權更迭」。

國際法理崩解風險：聯合國抨擊與跨大西洋聯盟分裂

聯合國秘書長指責行動違反《聯合國憲章》第2條第4款（禁止使用武力）。認為強行逮捕在任國家元首，打破了國際習慣法中的元首豁免權，可能導致國際關係倒退回「強權即公理」的叢林法則，而跨大西洋聯盟的分裂也值得國際關注，目前義大利採取態度（支持）：總理梅洛尼成為唯一公開支持的歐洲主要領導人，稱行動「合法的」與「防禦性的」；而法、英、歐盟表示擔憂與譴責：法國：明確指出行動「違反了不使用武力的國際法原則」、英國：首相斯塔默強調「未參與任何行動」．呼籲遵守國際法、歐盟：在承認馬杜洛缺乏合法性的同時，呼籲克制。

中俄強烈譴責：外交抗議與地緣經濟利益受損擔憂

委內瑞拉盟友皆強力譴責俄羅斯（強烈譴責）：強烈譴責為「武裝侵略」，但受烏克蘭戰爭牽制，除外交抗議外無力反制。中國（強烈譴責）：譴責美國「霸權行徑」，更擔憂其在委內瑞拉的巨額貸款與石油換貸協議受損，可能成為中美新的衝突點。

重啟產能的真實意義：政治博弈下的石油利益與物理障礙

報告認為，在政治之外，川普舞劍的真實意義是介入旨在重啟委內瑞拉的石油產能，但面臨物理與經濟障礙。

美軍3日對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被押送離境。美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，川普4日在記者會中直言，將允許美國大型石油公司進入委國，修復設施並開採原油。（圖／翻攝台新投顧報告）

美軍3日對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被押送離境。美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，川普4日在記者會中直言，將允許美國大型石油公司進入委國，修復設施並開採原油。（圖／翻攝台新投顧報告）

美軍3日對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被押送離境。美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，川普4日在記者會中直言，將允許美國大型石油公司進入委國，修復設施並開採原油。（圖／翻攝台新投顧報告）

