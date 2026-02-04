【一文看懂】巴拿馬運河到底歸誰管？長和集團港口交易案掀起的美中角力
巴拿馬最高法院上月29日裁定，香港首富李嘉誠的長江和記實業（長和集團）在巴拿馬兩大港口的經營合約違憲，並在隔日將巴拿馬運河兩端港口暫由丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）集團接手。長和集團4日宣布對巴拿馬啟動國際仲裁程序。
長和集團去年原計畫將巴拿馬運河港口在內的數十個港口經營權，打包出售給美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，但北京當局嚴厲警告此舉應受中國政府監管，與貝萊德的交易案卡關。
這起交易案不僅攸關巴拿馬運河咽喉的控制權，更是美中霸權的幕後角力，以及在拉丁美洲的地緣政治競爭。太報為讀者整理來龍去脈及可能發展。
發生了什麼事？
長和集團（CK Hutchison Group）旗下和記港口（Hutchison Ports）公司所擁有的「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company），營運巴拿馬運河兩端的兩座港口。
巴拿馬最高法院上月29日表示，經過「廣泛審議」後，發現支持巴拿馬港口公司特許經營權的法律與行為「違憲」。原本的合約中，賦予巴拿馬港口公司開發、建設、營運及管理運河太平洋端巴爾博亞（Balboa）與加勒比海端克里斯托巴（Cristobal）港口碼頭的權利。
美國總統川普在2024年總統大選期間就宣示要「收回」這條由中國控制的重要水道，川普去年1月就職後，長和同年3月宣布，將巴拿馬運河及其他數十個港口，以近230億美元的價格出售給由美國基金管理公司貝萊德（BlackRock）與總部設於日內瓦的地中海航運（MSC）領銜的財團。
然而這項交易案立刻引發北京關注。儘管長和宣稱純屬商業交易，但隨著中國監管單位出手干預，迫使長和尋求中國國營企業加入收購行列，即航運巨頭中遠海運集團（COSCO）。
這項交易案隨著北京出手而陷入困境，近幾個月來似乎進展甚微，如今巴拿馬最高法院的裁決讓交易的前景更加模糊不明。
美國國務院發布一份通報，由美國、哥斯大黎加、厄瓜多、瓜地馬拉、宏都拉斯與巴拉圭共同簽署，通報中對這項裁決表示讚賞，強調這彰顯「巴拿馬致力於為所有國內外投資者提供公平競爭環境的承諾」。
巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）表示，這些港口是國家的戰略資產，將致力於確保移交過程有序進行。
接下來的發展會如何？
丹麥航運公司馬士基（AP Moller-Maersk）旗下的子公司巴拿馬APM碼頭（APM Terminals Panama）表示，願意暫時營運巴爾博亞與克里斯托巴碼頭，防止對區域及全球貿易造成任何影響。
穆里諾已指示巴拿馬海事局與巴拿馬港口公司進行溝通，以確保這段期間的合作與連續性。長和旗下公司預計將繼續經營港口，直到最高法院的法律程序結束。穆里諾表示，之後港口將由馬士基旗下公司接手，直到新合約公開招標為止。
長和已誓言反擊。在4日公布的一份文件中，該公司表示，巴拿馬港口公司將「強力」對巴拿馬啟動國際仲裁程序，並強調董事會「強烈反對」這項裁決。
然而，香港浩宸律師事務所管理合夥人黃浩宸（Basil Hwang）對成功的可能性表示懷疑。他告訴日經亞洲，雖然合約條款可能提供仲裁依據，但特許權的廢除，可能使此類條款「從一開始就無效」，儘管長和「會嘗試提出相反論點」。
黃浩宸表示，在仲裁結果宣布之前，他不認為「在巴拿馬採取法律行動，會對長和產生任何成果」，因為這意味著違反國家最基本的法律。他說：「根本無法糾正『違憲』的裁決，而且看來沒有更高層級的法院可以上訴。」
他分析，一種選擇可能是與巴拿馬當局談判，試圖「在港口保留一個角色，哪怕是縮減的角色」。長和也可以嘗試在國外法院進行訴訟。
黃浩宸指出：「對主權國家採取對抗行動的一種方式，是找到一個願意接受管轄權，且法院不給予主權國家豁免權的地方。」但他強調，該法院需要對巴拿馬的資產擁有管轄權，才能執行強制措施。
至於長和轉讓43個港口投資組合的潛在交易，他認為，「與任何買家的討論，都必須建立在非常不同的基礎上，或者是降低估值」。
中國的反應如何？
中國外交部發言人上月30日誓言，北京將保護該國企業。香港政府發言人也表示，特區政府「強烈不滿並堅決反對這項裁決」。
香港的親北京報紙《大公報》隔天發表社論，抨擊巴拿馬最高法院的裁定，稱其為「司法獻媚」。社論稱裁決是「錯誤的」，是在美國壓力下為打壓中國企業而做出的，文章警告巴拿馬將「為破壞其信用付出沉重代價」。
《大公報》被視為北京表達對香港事務立場的管道，也是第一個批評長和決定將港口售予貝萊德的媒體。
《大公報》還在社論中警告香港企業，要對巴拿馬的投資風險「保持高度警惕」。文章警示所有香港企業家，面對強權霸凌與不公對待，不能抱有「獨善其身」的幻想，要堅定站在國家一邊，與祖國同心同德、同向同行。
巴拿馬港口公司表示，法院的決定與1997年批准其原始合約的法律「不一致」。該公司補充，公司及其支持者在28年的營運中投資超過18億美元。
根據中國外交部的數據，2024年中國對巴拿馬的出口額為127.5億美元，而進口額僅為8100萬美元，且進口額年減達95%。
長和是如何陷入這種困境的？
美國於1914年完成巴拿馬運河建設，並持續控制數十年。1977年，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署條約，允許巴拿馬於1999年接管。
在運河移交給巴拿馬以及1997年香港移交給中國之前，當時的和記黃埔（即今日的長和集團）獲得一份為期25年的合約，經營巴拿馬運河的兩個港口碼頭。巴拿馬於2021年6月授權，將該合約自動續約25年。
雖然一些美國批評者始終質疑，讓李嘉誠的家族企業集團掌管一條提供美國東岸與亞洲間最快航道的水路是否明智，但國務院在1999年保證，沒有證據「支持中華人民共和國將能夠控制運河運作的結論」。
然而，香港的全球地位已發生變化，自2019年民主示威活動，以及中國2020年實施港版國安法以來，港府與北京的步調更加一致。
華府對香港的看法也隨之改變，川普第一個任期時，美國政府曾宣布，香港「已不再擁有足夠的自治權，無法證明其在待遇上與中國有所區別」。
巴拿馬港口公司在最高法院裁決後堅持，它始終「履行契約與法律義務」，且行動「完全透明」。
這對中美兩國意味著什麼？
從委內瑞拉到巴拿馬乃至更遠的地方，這幾週對中國在拉丁美洲的利益來說相當坎坷。
美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，巴拿馬的判決是「美國、巴拿馬以及所有認識到運河對國家安全與世界經濟重要性的盟友的勝利」。
美國陸軍戰爭大學戰略研究所的拉丁美洲研究教授艾利斯（Evan Ellis），提供了較為謹慎的評估。
他稱之為「美國的間接勝利，因為美國正試圖減少中國在巴拿馬的影響力，這讓長和退出，而中遠海運也未能進入」。但他補充：「我會說，這只是減少川普《國家安全戰略》（NSS）中所提到的中國影響力的一小步。」
艾利斯強調，在美中衝突的假設情境下，北京仍有許多手段可以關閉運河，從布雷、擊沉船隻、攻擊船閘到網路攻擊。這些手段可能延誤船隻通行，進而「成為能否保衛台灣的關鍵」。
他說：「那麼，這項裁決是否減少中國在戰爭時期關閉運河的能力？有一點，但不多。」
中國去年12月發布一份23頁的白皮書，將拉丁美洲與加勒比地區定位為「邁向多極化世界與經濟全球化過程中的重要力量」。艾利斯點出，中國的白皮書，在美國《國家安全戰略》報告發布三天後就公布。
他指出：「在美國戰略報告中提到的所有『我們擔心中國影響力與存在』的領域，中國白皮書都說『我們要對此進行反擊』。雖然白皮書從未提及《國家安全戰略》，但存在一種奇特的平行關係。這為衝突埋下了伏筆。」
更多太報報導
SANA拜託你了！日本大選高市旋風有多狂 她的奈良地盤竟「無戰事」
艾普斯坦檔案扯出一堆名人 比爾蓋茲前妻「勾起我婚姻中痛苦回憶」
Anthropic推AI法律工具引爆拋售潮 軟體相關類股市值蒸發近3000億美元
其他人也在看
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
疫情讓他們逃離上海、視訊打包家當…舉債150萬改裝爺爺的老穀倉：不只重生、還賺到起家厝｜好宅報報
在宜蘭冬山鄉一處舊穀倉，有間一次只為一組客人準備的私廚餐桌，沒有顯眼招牌與固定菜單，用餐環境被水稻與鄉村景緻包圍，主廚堅持使用生態環境友善食材，吸引許多懂吃、也懂生活的人專程前來，連大明星蕭敬騰、小禎都曾是座上賓。男女主人高梓現與邱苡禎（花花）攜手打造的「花愛現小酒館」 ，兩人在上海相識相戀，雙雙遭疫情打亂人生節奏，卻意外在返鄉後，提早圓買房私廚創業夢。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭
唱紅〈我愛夏天〉的「脫拉庫」樂團主唱張國璽因家暴親妹遭判拘役25日，昔日陽光形象翻車。長期以「機師與搖滾歌手」雙重形象深受喜愛的他，過去常在社群媒體分享機師生活，但判決出爐後，疑因不敵網友輿論，被發現已於今日緊急關閉臉書（Facebook）及Instagram個人帳號，目前搜尋相關頁面皆顯示失效。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。